Assault du Capitole : un proche de Trump condamné pour entrave à l'enquête du Congrès

Comment Donald Trump s’est donné une image faussement flatteuse

Pendant dix ans, l’homme d’affaires devenu Président a gonflé son patrimoine et abusé de la confiance des banques, des assurances et de ses partenaires. La procureure générale de New York, qui estime détenir des preuves irréfutables, veut une procédure accélérée pour le faire condamner.