Un haut gradé accuse la Chine de vouloir "exploiter" les savoirs militaires américains

"L'Armée populaire de libération (APL) veut exploiter votre savoir et vos compétences pour combler les lacunes de ses capacités militaires", écrit le général C.Q. Brown, qui a été nominé au poste de chef d'état-major des armées, dans une lettre adressée aux membres de l'armée de l'air.

"Les entreprises étrangères ciblent et recrutent des talents militaires formés par les États-Unis et l'Otan dans tous les domaines et dans toutes les spécialités pour former l'APL à l'étranger", ajoute-t-il.

"En formant de facto le formateur, nombre de ceux qui acceptent des contrats avec ces entreprises étrangères portent atteinte à notre sécurité nationale, mettent en danger la sécurité même de leurs collègues militaires et celle du pays, et sont peut-être en train d'enfreindre la loi".

La Chine et les États-Unis ont repris contact ces derniers mois dans l'espoir de stabiliser des relations bilatérales compliquées.

Les tensions sont montées d'un cran cette année, avec en particulier le survol du territoire américain par un ballon chinois accusé par Washington d'être un ballon espion. La question de Taïwan, soutenu militairement par Washington mais que la Chine considère comme partie intégrante de son territoire, fait également des étincelles.