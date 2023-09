La tragique histoire sans fin des "bébés volés" de Pinochet : "Vous verrez, les responsables mourront paisiblement dans leur lit"

Selon les premières estimations de la justice chilienne, qui tente de démêler cette affaire depuis 2018, 20 000 personnes adoptées auraient été volées à leurs familles, pour la plupart sous la dictature de Pinochet (1973-1990). Peu après les premières révélations de Ciper, en 2014, des victimes ont créé l’association "Hijos y Madres del Silencio" (HMS). La page Facebook de ces "enfants et mères du silence" a immédiatement été saturée d’avis de recherche de mères chiliennes et d’enfants adoptés dispersés aux quatre coins du monde.

La parole à la place du silence

"Notre objectif est de recueillir les témoignages, d'informer les victimes sur leurs droits, et surtout de créer des espaces de parole afin qu'elles se sentent moins seules", explique la porte-parole Ana Maria Olivares. Le 25 mai dernier, elle se trouvait à Concepcion, dans le centre-sud du Chili.

Ce jour-là, une salle de classe prêtée par des professeurs sensibles à son combat, dans les faubourgs de la ville, accueillait le genre de réunions informelles, qu’elle et les huit autres bénévoles - toutes des femmes - organisent chaque année. Anita, une femme d’une quarantaine d’années emmitouflée dans une épaisse doudoune rouge prit la parole. Elle venait de retrouver la trace de Claudia, enlevée en pleine rue à l’âge de cinq ans, et adoptée par un couple de Français. Sa mère, qui ne s’est jamais remise de cette disparition, avait porté plainte en 2018. Cette année-là, en parlant avec des femmes de son quartier, Anita a découvert que Claudia n’était pas la seule enfant disparue de Yumbel.

Pourquoi ce long silence ? lui demande-t-on dans la salle de classe. "La peur, je crois. De façon générale, pendant la dictature, les gens parlaient peu, non ?", murmure Anita. Dans la petite salle tapissée de dessins d'enfants, sans doute pas plus âgés que Claudia l'année de son enlèvement, le petit groupe hoche la tête à l'unisson.

Ana Maria Olivares recueille des témoignages à Concepcion, le 25 mai 2023. L’association “Hijos y Madres del Silencio” a permis plus de 300 retrouvailles depuis sa création. ©Louise André-Williams

Sous la dictature, mais pas seulement

Écarteurs dans les lobes d'oreille, veste en jean, Rony, 25 ans, originaire de Lota, une petite ville minière, n'en est qu'au début de ses recherches. Le ton est solennel, respectueux. Il lui a fallu deux heures pour venir en bus à cette réunion, explique-t-il, en tant que "représentant de [sa] famille, et surtout, de [sa] grand-mère, Raquel del Rosario - qu'elle repose en paix !" Lui et les siens sont déterminés à entamer des recherches pour retrouver l'enfant de sa grand-mère, donné pour mort, sans la moindre preuve, en 1968.

Ana Maria prend des notes en hochant la tête. La majorité des cas sur lesquels enquête la justice chilienne, explique-t-elle en balayant l'assistance de ses yeux cernés, ont eu lieu sous la dictature, mais "certains cas remontent, en effet, aux années 1960, tandis que d'autres ont eu lieu aussi récemment que les années 2000". Quant à Carolina, c'est en Suède qu'elle a retrouvé la trace de sa sœur.

L'historienne Karen Alfaro a décrit par le menu le fonctionnement du "réseau" aussi tentaculaire que diffus, impliqué dans ces "adoptions forcées". Une chaîne de complicité impliquant assistantes sociales, avocats, juges, infirmières, sages-femmes… Cela se produisait généralement, dans les hôpitaux, les garderies et les foyers du pays, mais parfois aussi en pleine rue, au vu et au su de tous. Comment opéraient-ils ? En repérant "des femmes pauvres, vulnérables et souvent mineures", avait-elle expliqué en 2018 devant une commission d'enquête.

Un véritable "far west" de l’adoption

En fouillant dans la presse de l'époque, historiens et associations ont mis au jour un véritable "far west" de l'adoption, un business lucratif explicitement encouragé par l'État. Ainsi, en 1977, le quotidien La Tercera, à l'époque aux ordres de la junte, promettait à la une : "En un coup de fil, vous pouvez avoir un enfant !".

L'appât du gain suffit-il à expliquer ces milliers de vols ? Pas pour Karen Alfaro. Selon elle, "l'explication est avant tout politique et idéologique". Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1973, Pinochet a imposé un néolibéralisme agressif. Dans ce système, "les familles pauvres et nombreuses étaient considérées comme des êtres inaptes", rappelle l'historienne. C'est dans ce contexte qu'en 1979, le dictateur ordonne, dans un "Plan quinquennal pour l'enfance", "d'augmenter significativement le nombre d'adoptions au Chili". L'objectif ? Réduire la pauvreté infantile sans dépenser d'argent public. Au-delà du calcul économique visant à littéralement exporter - parfois à prix d'or - les enfants pauvres du Chili, "cette politique avait une dimension profondément eugéniste", souligne Karen Alfaro.

Pour la police judiciaire chilienne qui tente de démêler cette affaire titanesque depuis cinq ans, la tâche est ardue. Les informations remontent à 30 ou 40 ans, et se trouvent bien souvent dans les dossiers des personnes adoptées, lesquelles sont dispersées partout dans le monde et ignorent tout des investigations. Autre facteur qui complique l’enquête : l’implication du système judiciaire chilien, dont certains fonctionnaires ont joué un rôle actif dans ces enlèvements déguisés en adoptions légales. Dans la province de Concepcion, selon Ana Maria Olivares, le nom d’une juge pour mineurs, Silvia Oneto, reviendrait dans de nombreux cas d’adoptions illicites, comme celle d’Eduardo.

Eduardo est le premier des "bébés volé de Pinochet" à avoir retrouvé sa famille. Il avait disparu en 1982 à l’âge de cinq ans, en même temps que sa petite sœur, Maria Griselda, âgée d’un an et demi, du foyer où leur mère les avait laissés temporairement à Concepcion, le temps de se soigner d’une tuberculose. Il a refait surface quinze ans plus tard, en 1998.

Adopté par une famille gantoise

À son retour au Chili, Eduardo a raconté son enlèvement, gravé au fer rouge dans sa mémoire. On l’aurait emmené dans un gymnase avec d’autres enfants, puis on les aurait tous mis dans un avion en direction de la Belgique. Là, Eduardo aurait passé plusieurs jours dans un foyer tenu par des religieuses, avant d’être confié à ses parents adoptifs, un couple habitant à Gand.

Interviewé, le jour de son retour, par le journal Crónica, Eduardo avait dit soupçonner fortement la juge Silvia Oneto. Celle-ci a refusé de le recevoir et n'a jamais donné d'interviews. En 2012, Eduardo Goemans, de son nom belge, a été emporté par une leucémie. La juge Oneto, elle, est morte en 2019, emportant ses secrets. "Nous avons des informations qui indiquent que cette juge a reçu de l'argent pour son adoption", avait dénoncé Andrea Mercado, une sœur d'Eduardo, devant une commission d'enquête mise sur pied en 2018.

Les retrouvailles au Chili d’Eduardo Goemans et de sa mère, Ruth Cardenas, avaient fait la une du journal “Crónica” en 1998. ©Louise André-Williams

Cette femme, qui cherche toujours sa petite sœur, confesse avoir perdu tout espoir dans l'institution judiciaire. "Vous verrez, les responsables mourront paisiblement dans leur lit. C'est comme ça que ça se passe, dans ce pays !". Ce lundi, le Chili commémore les cinquante ans du coup d'État de Pinochet. Ce dernier est effectivement mort dans son sommeil, sans jamais avoir été jugé.

La plateforme "Chilean Adoptées Worldwide" a été créée en 2018, peu après l’ouverture de l’enquête chilienne. Elle se fait aujourd’hui l’écho de milliers d’adoptés chiliens partout dans le monde, désormais rongés par le doute. Maria Stodart a rejoint l’association lorsqu’elle a découvert avoir été arrachée de force à sa famille biologique. Cette Suédoise établie aux Pays-Bas, reconnue dans l’association pour ses redoutables talents d’enquêtrice, tente en ce moment de retrouver la famille d’un Belge dont l’adoption présente de nombreuses irrégularités.

Une parole encore très verrouillée en Belgique

"Chaque pays de destination à son mode opératoire", explique Maria Stodart. En Suède, le très officiel Adoption Centrum aurait été impliqué, tandis que, pour les États-Unis, ce sont surtout des fondations religieuses. Et pour la Belgique ? "C'est tout le problème, nous n'en avons aucune idée. La parole est encore très verrouillée dans ce pays", constate la bénévole. "Ce qui me sidère, c'est à quel point les intermédiaires impliqués dans des adoptions louches sont perçus comme des saints en Belgique."

S'intéresser à leurs activités ne serait pas sans conséquence : l'une des représentantes belges de l'association, dont celle-ci souhaite taire le nom, aurait en effet reçu des menaces. Un véritable climat d'omerta qui conduit Maria Stodart à s'interroger sur l'opacité générale dans laquelle est encore maintenue l'adoption : "Impossible de savoir ne serait-ce que combien de Chiliens ont été adoptés en Belgique", déplore-t-elle. En juin 2022, la Chambre des représentants s'est engagée à ouvrir une enquête administrative sur les adoptions illégales, dont les résultats étaient attendus à l'été 2023. "Plus d'un an plus tard, nous ne savons même pas si cette commission a été créée ou non", constate amèrement Maria Stodart.