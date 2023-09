Mike Pence et le naufrage du Parti républicain

En évoquant cet épisode (qui allait aussi ressusciter sa propre carrière politique, moribonde après un bilan peu convaincant comme gouverneur de l’Indiana), Mike Pence veut rappeler aux Républicains qu’il y a eu un temps avant Trump. Et les convaincre qu’il est dans l’intérêt de tous d’y revenir. Coïncidence ou non, l’ancien vice-Président avait choisi, pour faire sa démonstration, le New Hampshire Institute of Politics de Saint Anselm College à Manchester, dans cet État de la Nouvelle-Angleterre où des élus sont en pointe pour écarter Donald Trump du prochain scrutin présidentiel en invoquant le XIVe Amendement à la Constitution (adopté au lendemain de la guerre de Sécession, il interdit tout mandat public aux personnalités qui ont pris part à une insurrection ou une rébellion). Des élus démocrates, mais aussi républicains…

Des sondages décourageants

Candidat à l’élection présidentielle, Mike Pence désespère d’enfin décoller. Il jouit, certes, d’un capital de sympathie. Avant le premier débat télévisé des prétendants républicains, le 23 août, 40 % des électeurs à la primaire du parti déclaraient avoir une opinion favorable de lui – mais 48 % exprimaient un avis défavorable. Le débat, dans lequel on l’a trouvé moyen, sinon très moyen, ne lui a guère permis d’améliorer son pouvoir d’attraction. Aussi, début septembre, les sondages demeuraient-ils décourageants. Alors que Donald Trump caracole toujours en tête avec 53 % d’intentions de vote, devant le gouverneur de la Floride Ron DeSantis (15,5 %) et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy (9 %), Mike Pence récolte à peine 5 % des suffrages – une cinquième place, derrière l’ex-gouverneure de la Caroline du Sud Nikki Haley (6 %). Susceptibles de renforcer la conviction des Républicains dans la justesse de leur choix, les sondages prédisent, le cas échéant, un match serré entre Donald Trump et Joe Biden, voire une victoire du premier sur le second.

Dans un geste presque désespéré, Mike Pence a donc entrepris de mettre en garde ses coreligionnaires contre les dangers du populisme qui gangrène le Parti républicain au moins depuis l’apparition du Tea Party aux législatives de 2010, et dont Donald Trump semble être devenu la quintessence. Il les engage à en revenir au conservatisme de bon aloi qui formait le socle idéologique du Parti, en considérant que si les problèmes soulevés par les populistes sont bien réels (la pauvreté, l’immigration, l’insécurité, les déficits commerciaux ou la crise des opioïdes), les solutions qu’ils proposent ne sont pas les bonnes. L’ancien vice-Président vise non seulement les admirateurs de Trump, mais aussi ceux de ses avatars que sont DeSantis et Ramaswamy. Ces populistes, avertit Pence, “renonceront au leadership américain dans le monde, éroderont les normes constitutionnelles, rejetteront toute responsabilité fiscale et abuseront du pouvoir pour punir leurs ennemis”.

Ronald Reagan à toutes les sauces

“Nous sommes arrivés à l’heure du choix pour les Républicains”, tonne Mike Pence, dans une référence explicite à l’un des plus célèbres discours de Donald Reagan, connu désormais sous le titre “A Time for Choosing”. Diffusé à la télévision le 27 octobre 1964, en soutien à la campagne du candidat républicain à la présidentielle Barry Goldwater, le discours, qui devait incidemment propulser l’ancien acteur en politique (Reagan serait élu gouverneur de la Californie deux ans plus tard), ne traitait pas de populisme. Mais, en évoquant la fiscalité excessive aussi bien que la guerre du Vietnam, il opposait la liberté individuelle au totalitarisme en rappelant que les électeurs sont maîtres de leur avenir. “Vous et moi avons rendez-vous avec le destin”, avait conclu Reagan avec pathos, conjurant ses compatriotes de ne pas “condamner leurs enfants à plonger dans les ténèbres pour mille ans”.

Ronald Reagan est devenu la référence obligée pour les conservateurs américains. Tous les candidats à une élection présidentielle croient nécessaire de se réclamer de lui. Donald Trump n’a pas échappé à la règle et Mike Pence devait avoir une raison supplémentaire en sachant que le prochain débat républicain, le 27 septembre, sera hébergé par la Bibliothèque présidentielle Reagan à Simi Valley (Californie). Tous gardent en mémoire la réélection triomphale de 1984 : 58,8 % du vote populaire et 525 grands électeurs sur 538 avec 49 États remportés sur 50. L’expression d’une reconnaissance populaire et une consécration pour celui qui ne pouvait dès lors être qu'un grand Président.

Le bilan de Reagan au terme de son second mandat n’était pourtant pas irréprochable à l’aune du conservatisme le plus rigoureux – il quitta la Maison-Blanche en laissant une dette américaine trois fois plus élevée qu’elle ne l’était quand il y est entré : le résultat de ses dépenses militaires (pour gagner la guerre froide) et de ses réductions d’impôts (pour combler son électorat). Le Président n’est pas non plus sans avoir flirté lui aussi avec le populisme en sollicitant davantage la passion que la raison dans des discours au lyrisme enflammé. Le modèle recherché par Pence n’est, par conséquent, pas forcément le meilleur.

Fatale association avec Trump

Le problème est, de toute façon, ailleurs pour l’ex-vice-Président. Comment se détacher de celui qu’on a servilement épaulé pendant quatre ans ? Comment, plus encore, le désavouer et le discréditer, quand on a approuvé et défendu ses décisions, tacitement quand ce ne fut pas explicitement ? Mike Pence se flatte d’avoir crucialement influencé Donald Trump dans différents domaines traditionnellement chers à la droite conservatrice comme l’avortement, l’armée ou la fiscalité. Il est néanmoins associé à un bilan loin d’être conforme à l’orthodoxie républicaine : une dette gonflée de 8 000 milliards de dollars en l’espace d’un mandat, des politiques protectionnistes comme on n’en avait plus vu depuis longtemps, une perte de prestige et d’influence sur la scène internationale (du retrait de l’accord de Paris sur le climat aux relations tumultueuses avec l’Otan)… Comment Pence peut-il être crédible quand il revendique la part à ses yeux honorable de l’héritage, mais veut faire croire qu’il n’est pour rien dans ce qui fait tache ?

Le fait est que Mike Pence est resté fidèle à Donald Trump jusqu’à ce jour de janvier 2021 où il a bravement refusé de faire ce que son maître exigeait indûment de lui : invalider, devant le Congrès, l’élection de Joe Biden. Pour une question de conscience et de respect de la Constitution, comme il n’a depuis cessé de le clamer, ou parce qu’il avait enfin trouvé l’occasion de rompre avec celui avec qui il avait dû se trouver plus d’une fois, moralement et politiquement, en profond désaccord ? On ne le saura sans doute jamais, comme on ne saura jamais quelle position défendrait aujourd’hui l’ancien vice-Président si les événements du 6 janvier ne s’étaient pas produits. L’homme renierait-il de la même façon, en criant aux méfaits du populisme, celui qui l’a sorti de l’anonymat de l’Indiana pour lui conférer une aura nationale à Washington ?

Une question de vie ou de mort

Mike Pence entend dénoncer le populisme aussi bien à gauche qu’à droite – il reproche à Trump, DeSantis et consorts d’entraîner l’Amérique sur les mêmes chemins “menant à la ruine” que les ténors de la “gauche radicale”, Bernie Sanders en tête. Mais c’est logiquement le sort des Républicains qui le préoccupe. “Si le nouveau populisme de droite s’empare de notre parti et le dirige, alors le Parti républicain tel que nous l’avons toujours connu cessera d’exister”, a-t-il déclaré mercredi à Manchester. Beaucoup de Républicains partageront certainement son analyse et son inquiétude, mais probablement pas sans s’interroger sur sa part de responsabilité dans le naufrage redouté. Ce qui explique des sondages qui ne font manifestement pas apparaître l’ancien vice-Président en sauveur du Parti républicain.