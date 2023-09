Des "aliens" présentés au Congrès mexicain

Quelques minutes avant de dévoiler ses momies, Jaime Maussan avait diffusé des vidéos d'OVNIS et de phénomènes "anormaux" devant l'audience. Le journaliste et ufologue affirme avoir trouvé ces "aliens" dans une mine à Cusco, au Pérou. Il aurait également témoigné sous serment que "ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre. Ce ne sont pas des êtres que l'on a trouvés dans les débris d'un OVNI. Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et ont ensuite été fossilisés. On ne sait pas si ce sont des aliens ou pas, mais ils étaient intelligents et ils vivaient avec nous. Ils devraient réécrire l'Histoire."