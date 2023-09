Inculpation de Donald Trump : l'ancien président ne comparaîtra pas en octobre

L'ancien président américain Donald Trump et seize autres prévenus dans l'affaire de potentielles pressions électorales dans l'Etat de Géorgie ne comparaîtront pas en octobre, selon une décision d'un juge rapportée par plusieurs médias américains. Deux prévenus, les avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell, avaient prié le juge de traiter rapidement leur dossier. Jeudi, le juge Scott McAffee a décidé qu'ils comparaitraient ensemble le 23 octobre. Donald Trump et les autres prévenus avaient eux demandé de ne pas comparaitre en même temps, certains estimant ne pas pouvoir être prêts pour fin octobre, écrit l'agence de presse Associated Press.