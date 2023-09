Scandale en Colombie après la diffusion d'images de militaires menaçant des civils : " J'ai mon enfant dans les bras"

"Pensez-vous qu'il soit juste de me menacer avec une arme alors que j'ai mon enfant dans les bras ? Identifiez-vous!", lance la mère avec son bébé à bout de bras, tandis qu'une vingtaine de personnes apostrophent les soldats ne portant aucun badge d'identification, vêtus de tee-shirts à manches longues noirs sous leurs cartouchières et de pantalons de treillis, comme sont souvent habillés les guérilleros opérant dans le pays.

"Ce qui s'est passé à Tierralta, dans le département de Cordoba, est extrêmement grave et nécessite l'adoption de décisions drastiques", a commenté mercredi sur le réseau X (ex-Twitter) le ministre de la Défense, Ivan Velasquez. "Il n'y a aucune tolérance pour des comportements qui affectent non seulement les communautés mais aussi les forces militaires elles-mêmes", a-t-il affirmé, reconnaissant implicitement qu'il s'agissait de membres des forces armées.

Dans un communiqué, l'armée a indiqué qu'une "commission d'inspection" s'était rendue dans la zone pour enquêter sur "un possible acte de violence contre la population civile". L'incident impliquerait des soldats "du bataillon Junin, (...) de la septième division", a précisé le chef des forces armées, le général Helder Giraldo.

Selon Orlando Triana, un responsable communautaire local, joint par l'AFP, les soldats entendaient se faire passer pour des membres de la dissidence des FARC, guérilla qui rejette l'accord de paix signé en 2016 avec ce groupe marxiste.

Plusieurs groupes armés sont actifs dans cette zone connue pour abriter des cultures de coca: la dissidence des FARC, l'ELN guévariste, et surtout les narcotrafiquants et ex-paramilitaires du Clan del Golfo.

"Un retour au paramilitarisme et au vol des terres serait la pire erreur militaire des forces de sécurité. Cela ne peut se produire sous ce gouvernement", a fustigé sur X le président de gauche Gustavo Petro, exigeant que "l'armée présente publiquement" les conclusions de son enquête.

D'innombrables massacres de populations civiles et autres crimes ont marqué plus d'un demi-siècle du sanglant conflit interne en Colombie, y compris commis par l'armée mise en cause notamment dans le scandale dit des "faux positifs", des civils exécutés et ensuite présentés comme des guérilleros tombés au combat.