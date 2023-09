Echange de prisonniers : Biden promet de "continuer à sanctionner" l'Iran pour ses actions "provocatrices"

L'avion qatari transportant les cinq ex-prisonniers américains a atterri lundi sur le tarmac de l'aéroport international de Doha vers 14h40 GMT (16h40 HB). L'un des ex-détenus a remercié le président Biden d'avoir "fait passer la vie humaine avant la politique".

Deux des cinq prisonniers iraniens libérés par les États-Unis sont arrivés à Doha, au Qatar, pour retourner en Iran, avaient indiqué plus tôt des médias iraniens. "Deux prisonniers iraniens, Mehrdad Moin-Ansari et Reza Sarhangpour, libérés lors de l'échange de prisonniers iraniens et américains et prévoyant de se rendre en Iran, sont arrivés à Doha", a indiqué l'agence Tasnim. Les trois autres prisonniers iraniens concernés par l'échange ont également été libérés, selon l'agence, mais ne souhaitent pas aller en Iran.

L'échange de prisonniers s'accompagne du transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud vers un compte spécial au Qatar, un point clé dans les négociations sur le sort des prisonniers américains.