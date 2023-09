Suite à un assassinat, la tension monte entre l’Inde et le Canada : “Les agences de sécurité canadiennes enquêtent sur des informations crédibles”

Une hypothèse que le Premier ministre Justin Trudeau a renforcé ce lundi devant le Parlement canadien : “Les agences de sécurité canadiennes enquêtent sur des informations crédibles indiquant un possible lien entre des agents du gouvernement indien et [ce] meurtre. ” La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a précisé ces accusations le jour même en indiquant qu’un diplomate indien avait été expulsé : Pawan Kumar Rai était, d’après la ministre, le chef de poste de la RAW, l’agence de sécurité extérieure indienne. “Absurde”, a immédiatement répliqué le ministère indien des Affaires étrangères.

Un moyen de “nettoyer” la société

Les assassinats ciblés font partie intégrante du mode opératoire de l’appareil sécuritaire indien depuis plusieurs décennies. La police y voit un moyen de “nettoyer” la société. Lorsque le Premier ministre Narendra Modi et son bras droit, le ministre de l’Intérieur Amit Shah, dirigeaient l’État du Gujarat entre 2001 et 2014, la police locale avait abattu illégalement une trentaine de terroristes présumés. Ces meurtres avaient valu à Amit Shah d’être incarcéré en 2010 ainsi que des poursuites judiciaires jusqu’en 2014, date de l’arrivée au pouvoir de Modi.

Les tensions entre Delhi et Ottawa sont montées d’un cran mardi matin. Un diplomate canadien a été expulsé. “Cette décision reflète l’inquiétude du gouvernement vis-à-vis de l’ingérence des diplomates canadiens dans nos affaires intérieures et leur participation à des activités anti-indiennes”, a justifié le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères.

La communauté sikhe ciblée

Le gouvernement Modi reproche depuis des années à Ottawa de laisser des séparatistes sikhs opérer sur son sol. Hardeep Singh Nijjar était une personnalité de la mouvance qui milite pour le Khalistan, un État sikh indépendant au Pendjab indien. Il figurait sur la liste des terroristes recherchés par le ministère de l’Intérieur qui l’accusait, entre autres, d’être impliqué dans la tentative de meurtre d’un prêtre hindou à Jalandhar, dans le nord de l’Inde, en 2021. Et en 2018, la National Investigation Agency, l’une des agences de sécurité intérieure, avait déposé plainte contre lui pour des projets d’attentats contre le RSS, la principale organisation fondamentaliste hindoue dont le Premier ministre Modi est lui-même issu. Elle promettait 11 500 euros pour toute information.

Hardeep Singh Nijjar avait nié toute activité terroriste. Il avait même demandé la protection du Premier ministre Trudeau en 2016, au moment où la presse indienne l’accusait de gérer un camp d’entraînement en Colombie-Britannique.

Cependant, des activistes de la diaspora sikhe s’en sont pris à des représentations indiennes ces derniers mois. Des manifestants ont ainsi tenté d’incendier le consulat d’Inde à San Francisco en juillet. Et en mars, ils avaient brisé des vitres de l’ambassade d’Inde à Londres avant de remplacer le drapeau national par celui du Khalistan.

Ces incidents alimentent la nervosité du gouvernement Modi même si le mouvement indépendantiste s’essouffle. Ce dernier a connu son heure la plus sanglante durant l’insurrection entre 1984 et 1995 qui avait fait 30 000 morts. Depuis, le Pendjab a renoué avec la paix. Les législatives locales organisées tous les cinq ans illustrent une normalisation démocratique malgré le sous-emploi et la toxicomanie qui y frappe plus d’un million de personnes. “Il n’y a plus de demande pour un Khalistan ni au Pendjab ni en Inde. Seule une minuscule minorité dans la diaspora persiste”, observe Amandeep Sandhu, journaliste et spécialiste de la région.