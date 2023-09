Crise des opioïdes : "Un Belge sur dix reçoit au moins une fois dans l’année une prescription pour un opioïde"

Comment est née cette crise des opioïdes ?

La crise des opioïdes aux États-Unis trouve ses racines dans les années 90. À cette époque de grandes entreprises pharmaceutiques, plus motivées par l’appât du gain que la santé de la population, ont permis et promu l’utilisation des opioïdes, en particulier le Fentanyl mais aussi, et surtout, l’Oxycodone qui est une substance très puissante, pour traiter la douleur. Ces produits ont une vraie utilité pour la santé quand ils sont bien utilisés. Le problème est qu’ils ont été mis à disposition d’une population très large, sans filtres. Le tout sous le couvert de cliniques de complaisance, de publicités et d’un marketing mensonger par rapport à l’innocuité de ces médicaments. Il y a eu un problème de surprescription d’opioïdes sans tenir compte des risques de dépendance. De nombreuses personnes qui avaient des problèmes de santé et des douleurs, dans un premier temps, se sont donc retrouvées dépendantes de ces substances. Suite à des signalements de ces addictions, les autorités ont finalement décidé de fermer les robinets avec pour résultat que toutes ces personnes dépendantes se sont retrouvées dans “l’obligation” de s’orienter vers le marché des drogues illicites.

On a évoqué à plusieurs reprises les désastres de l’utilisation du Fentanyl aux États-Unis. On parle actuellement de la Xylazine, la drogue du Zombie, qui est un mélange de Fentanyl et d’un sédatif et anesthésiant pour animaux. Comment expliquez-vous l’émergence de ces drogues de plus en plus puissantes ?

Le marché est impacté par le fait que lorsque des substances telles que l’héroïne deviennent moins disponibles ou plus chères, les usagers se tournent vers des alternatives plus fortes et moins chères. Si la demande est trop importante par rapport à l’offre, les trafiquants se tournent vers d’autres produits similaires en termes d’effets et les utilisent comme produits de "coupe". De ce fait, des dérivés sont arrivés sur ce marché, notamment le Fentanyl, qui occasionnent beaucoup plus de risques d’overdose. En outre, si ces opioïdes sont relativement faciles d’accès, il y a inévitablement de l’usage récréatif de ces substances en combinaison avec d’autres produits comme l’alcool, ce qui favorise la prise de surdoses et augmente les risques de décès. Il y a également des personnes qui ont tout simplement consommé ces substances sans être suffisamment informées ou conscientes des risques. Un autre élément important est que le marché noir est évidemment imprévisible et qu’on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Puisque ces produits ne sont pas réglementés, vous ne savez jamais quel dosage et quelles substances exactes vous sont proposés.

À lire aussi

Quelles autres nouvelles drogues voit-on arriver en Belgique ?

À l’heure actuelle, il n’y a pas de preuve de circulation de Xylazine ici, en Belgique. La situation du marché des drogues étant quand même relativement différente, il est peu probable qu’elle circule à grande échelle. En Belgique, le marché de la drogue a des caractéristiques géographiques et économiques qui influencent le type de substances qui circulent. C’est un marché très classique, très résilient et très performant de par la localisation du port d’Anvers par lequel arrive principalement la cocaïne. Il existe également des laboratoires en Belgique et aux Pays-Bas qui produisent des drogues de synthèse classiques comme les amphétamines ou la MDMA, donc de l’ecstasy. L’héroïne nous arrive principalement par les voies terrestres de l’Afghanistan ou des pays voisins. En résumé, il y a peu de chances que ces produits viennent détrôner l’héroïne, par exemple, qui est relativement abondante sur notre marché, même si elle s’efface doucement au bénéfice de la cocaïne. Cela étant dit, on n’est pas à l’abri de voir des trafiquants locaux ou des petits dealers faire des essais et des mélanges de ce type-là.

On observe des changements dans la consommation de drogues des Belges ?

On observe une tendance à la diminution de la consommation pour les opiacés en faveur de la cocaïne, en particulier le crack. Cela s’explique par l’offre abondante de cocaïne mais aussi par le terreau culturel. En effet, la société actuelle est très axée sur la performance et la réussite, ce qui est peut-être intériorisé par les usagers. C’est aussi plus sécurisant d’être sous l’effet de psychostimulant que d’être sous l’effet d’un opiacé qui “endort” et donc augmente la vulnérabilité de l’usager, surtout s’il vit dans la rue.

Au contraire des opioïdes illicites, on observe une augmentation des prescriptions pour les opioïdes légaux. Un Belge sur dix reçoit au moins une fois dans l’année une prescription pour un opioïde de palier 2 ou 3, qui sont des opioïdes relativement puissants comme le Tramadol. L’augmentation s’explique notamment par l’allongement de l’espérance de vie des personnes en Belgique et donc la présence accrue de maladies, notamment les cancers, qui entraînent des douleurs somatiques soignées par des médicaments opioïdes. De plus, malheureusement, nous vivons dans une société qui hypermédicalise le corps et la souffrance. Or, s’il y a une composante somatique importante dans le traitement de la douleur, il y a aussi des aspects psychologiques, sociologiques et culturels qui sont régulièrement négligés dans sa prise en charge. La douleur chronique doit se traiter de manière multimodale et l’approche pharmacothérapeutique n’est qu’une façon parmi d’autres de traiter le problème.

À lire aussi

Face à l’augmentation inédite de consommation et, de ce fait, d’overdoses aux États-Unis, doit-on s’attendre à des effets similaires ici en Belgique ?

Notre système de soins est plus performant, il y a plus de contrôle et d’encadrement des pratiques restrictives qu’aux États-Unis. Donc, le contexte n’est pas vraiment comparable sauf que l’on voit que la précarité gagne du terrain et ça n’est jamais bon signe. Malgré le peu d’inquiétudes de voir émerger une épidémie, il faut rester vigilant car nous ne sommes pas à l’abri de voir émerger des opioïdes de synthèse. En effet, le politique tente de neutraliser les trafics de drogues, mais on ne peut que constater l’échec de cette répression pour lutter contre la consommation de drogues. Elle n’empêche pas les produits d’arriver à destination et elle n’empêche pas les personnes de les consommer non plus. De plus, cette prohibition entraîne des dommages sociaux et sanitaires qui incluent la stigmatisation, le rejet, l’exclusion sociale et l’augmentation des problématiques de santé puisque les produits en circulation sont toujours plus dangereux que s’ils étaient dispensés dans des centres ou en pharmacie. Ce contexte prohibitif ne fait qu’aggraver les problématiques et exclure davantage des personnes qui sont, avant tout, en souffrance. Si la société continue cette prohibition et accentue les actions dans ce sens, l’héroïne risque de devenir de mauvaise qualité, en trop petites quantités et donc des produits comme ceux des États-Unis arriveraient très certainement sur le marché belge.

La consommation d’opioïdes touche-t-elle la population belge de manière uniforme ?

Nous n’avons pas suffisamment de chiffres pour répondre à cette question. Cela dit, il est clair que les personnes en situation de précarité sont plus à risque de développer des mésusages et des dépendances. Ces personnes ont en général moins de ressources intellectuelles, moins de connaissances en termes de santé, moins de ressources économiques, moins de ressources sociales et plus de comorbidité. L’âge est également un déterminant important car les personnes âgées sont les plus grands utilisateurs de médicaments de ce type en ce qui concerne les usages licites et chroniques. De manière générale, les femmes sont de plus grandes consommatrices de médicaments psychotropes que les hommes. Elles se tournent davantage vers ces substances, notamment dans les formes de mésusages, parce que c’est socialement plus acceptable, plus facile à dissimuler, plus facile d’accès et c’est plus sécurisant d’avoir un mésusage sur base d’un médicament que de se tourner vers le marché illicite.

À lire aussi

Qu’est-ce qu’on peut faire pour lutter contre ce problème de société ?

Il y a beaucoup de choses différentes à faire et ce, à différents niveaux. Au niveau des marchés réglementés, il faut renforcer l’encadrement des prescriptions et mieux former les prescripteurs sur les problèmes d’addiction. Il est fondamental, évidemment, de réduire la demande en promouvant la santé mentale et physique, et ce, très tôt. Il faut donc lutter contre les inégalités sociales qui ont tendance à se traduire en inégalités de santé. De manière générale, diminuer la précarité, mais aussi la souffrance psychologique et sociale sont des éléments clés sur lesquels il faut agir puisque l’on sait que ces médicaments sont utilisés au-delà du traitement de la douleur somatique pour soulager différentes formes de souffrance et de mal-être. Il est aussi temps de privilégier une approche globale et plus bio psychosociale de la douleur même si cela demande plus de temps, plus de moyens et plus de formations.