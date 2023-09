Pourquoi les Républicains jouent avec le feu à un an des élections aux États-Unis

La paralysie de l’administration, faute de financement autorisé par le Congrès, paraît de plus en plus inévitable, à une semaine de l’échéance du 30 septembre, quand bien même le "speaker" de la Chambre, Kevin McCarthy, espère gagner du temps en planchant sur un projet de loi qui ménagerait un répit d'un mois, en octobre, mais sans rien régler au-delà. Il croit pouvoir calmer la fronde des conservateurs, à qui il doit sa laborieuse élection au perchoir de l’Assemblée (quinze tours de scrutin en janvier : du jamais-vu depuis la guerre de Sécession), en coupant dans les budgets qu’il avait négociés avec Joe Biden en mai dernier, tout en promettant des mesures renforcées à la frontière avec le Mexique – une autre obsession des Républicains “MAGA” ("Make America Great Again", le slogan de Donald Trump depuis 2016).

Trump saute sur la balle

L’initiative aura peu de chances de passer le cap du Sénat, où la majorité démocrate n’applaudira pas au détricotage des politiques défendues par la Maison-Blanche. Elle n’ira, de toute façon, sans doute pas jusque-là car un élément nouveau est venu peser sur les épaules des députés républicains : la demande pressante de Donald Trump pour qu’ils aillent jusqu’au "shutdown" et que la justice soit ainsi, à l’en croire, privée des fonds nécessaires à la tenue des procès intentés contre lui et contre les “vrais patriotes” qui l’ont suivi dans sa dénonciation de “l’élection volée” de 2020.

Le plan a, toutefois, ses mauvais côtés. Dans l’éventualité où il serait efficace, il entraverait ou retarderait aussi les poursuites contre Hunter Biden, le fils du Président, que les Républicains rêvent de voir finir en prison. Les experts doutent, cependant, qu’un "shutdown" aide beaucoup Donald Trump à se sortir de ses ennuis judiciaires, sauf s’il devait se prolonger, car la justice est considérée comme un service public indispensable et prioritaire.

Un dangereux boomerang

Les Républicains ne s’en trouvent pas moins dans une situation périlleuse et beaucoup en conçoivent de l’irritation. Si le soutien de Donald Trump ne suffit pas à se faire élire ou réélire, un candidat est toujours bien inspiré de ne pas dresser contre lui un ancien Président qui reste on ne peut plus populaire auprès de l’électorat républicain. Ignorer son appel à paralyser l’administration s’apparente donc à un pari risqué.

En même temps, les Républicains savent que le "shutdown" a des allures de dangereux boomerang. Non seulement il ne permet généralement pas d’engranger des gains politiques (comme l’a rappelé en 2013 la vaine tentative républicaine de torpiller la réforme de l’assurance-maladie de Barack Obama), mais l’exercice peut se retourner contre ses promoteurs. Les trois semaines de bras de fer entre Bill Clinton et le "speaker" républicain de la Chambre, à l’époque Newt Gingrich, en 1995-96, n’ont pas été étrangères à la réélection triomphale du président démocrate.

Nombreux sont, par conséquent, les élus républicains qui refusent de se prêter à une séance de musculation politique dont le principal effet sera, selon eux, de donner le beau rôle à Joe Biden et aux Démocrates. Ils n’en sont pas moins réduits à constater le pouvoir de nuisance dont jouit désormais l’aile droite du Parti et, en particulier, son noyau dur formé par les Républicains "MAGA" dévoués à Donald Trump. Avec, en arbitre, Kevin McCarthy, un "speaker" dont modérés et radicaux dénoncent pareillement, les uns à mots couverts, les autres avec véhémence, la faiblesse, tout en cultivant, de façon plus ou moins avouable, le même désir : qu’il s’en aille.