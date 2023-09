Lingots d’or, voiture de luxe et sacs de cash : l’autre vie du sénateur Bob Menendez

Les enquêteurs du parquet de New York ont, en effet, accumulé les éléments à charge. Une perquisition au domicile du couple, en juin 2022, a permis de découvrir des lingots d’or et un demi-million de dollars en cash, dissimulés dans les penderies. Les textos et courriels échangés par les Menendez et leurs associés ne laissent planer aucun doute sur le caractère délictueux de leurs petits arrangements. Il a même été possible d’établir que Menendez avait fait une recherche sur Internet pour déterminer combien valait un kilo d’or, le jour qui suivit son retour d’un lucratif voyage en Égypte à l’automne de 2021.

À lire aussi

Les mirages de l’Égypte

Or l’Égypte est au cœur du scandale. Bob Menendez a abusé de l’influence que lui procurait sa position de président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat pour favoriser des ventes d’armes et l’octroi d’aides économiques – en sous-main, car il se targuait publiquement de défendre une ligne dure à l’égard du régime d’Abdel Fattah al-Sissi. Mais le sénateur n’a pas monnayé que son rôle dans la grande politique. Il a aussi soigné les affaires d’un ami de son épouse, Wael Hana, un Américain d’origine égyptienne qui a fini par décrocher au Caire le monopole de la certification halal de la viande importée.

Dans sa grande sollicitude, Menendez est aussi intervenu dans des procès intentés aux deux autres coïnculpés, Fred Daibes, un agent immobilier, et Jose Uribe, actif dans le transport routier et l’assurance. Le couple en retira quelques beaux bénéfices et, comme l’écrivit un jour imprudemment Nadine à son “amour de ma vie” (en français dans le texte), il se retrouva notamment “l’heureux propriétaire” d’une luxueuse Mercedes décapotable.

À lire aussi

Par le chas de l’aiguille

Faute de preuves suffisantes, Bob Menendez était sorti indemne d’une première enquête en 2006 (pour des faits remontant à l’époque où il était député) et d’un procès pour corruption en 2017 (il était accusé d’avoir touché plus d’un million de dollars en pots-de-vin). Le sénateur clame, une fois de plus, son innocence et crie au complot politique destiné à torpiller sa candidature, l’an prochain, à un quatrième mandat. Il n’est pas sûr, toutefois, qu’il résistera aux appels à sa démission (il a déjà dû abandonner la présidence de la Commission des Affaires étrangères), auquel cas il appartiendra au gouverneur démocrate Phil Murphy de lui désigner un successeur jusqu’aux prochaines élections en 2024.