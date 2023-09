Pourquoi Joe Biden fait campagne auprès des grévistes de Detroit

La Maison-Blanche a refusé de dire si elle soutenait les revendications des grévistes, dont une hausse de 40 % des salaires et le passage à la semaine de quatre jours – traditionnellement les Présidents ont pour habitude de se tenir au-dessus de la mêlée et de jouer les médiateurs dans les conflits sociaux. Joe Biden n’en a pas moins montré où il se positionnait en reprochant aux constructeurs automobiles de n’avoir pas assez remercié les travailleurs pour les efforts et sacrifices consentis quand l’industrie s’était trouvée au bord du gouffre, victime de la grande crise financière de 2008.

Biden en vilain copieur ?

Le problème pour le candidat à sa réélection, c’est qu’il sera suivi à Detroit, ce mercredi, par celui qui, à ce stade, a toutes les chances d’être son rival républicain à la présidentielle de 2024. Non seulement cela, mais c’est Donald Trump qui a eu le premier l’idée d’aller soutenir les grévistes sur le terrain, et il ne se prive pas de marteler que, sans la nécessité de lui emboîter le pas, Joe Biden n’aurait jamais fait le déplacement dans la capitale historique de l’automobile.

Le fait est qu’il est essentiel, pour l’un comme pour l’autre, de gagner les cœurs de la classe ouvrière, et de s’assurer le soutien des syndicats, pour caresser l’espoir de l’emporter dans les États industriels d’un Midwest qui peine toujours à se redresser économiquement. En affichant cette priorité, Donald Trump s’est offert le plaisir de snober une fois de plus ses rivaux dans la primaire républicaine puisqu’il a jugé bon de boycotter, ce mercredi soir, le deuxième débat télévisé organisé loin de là, en Californie, à la Bibliothèque présidentielle Ronald Reagan.

Préserver le “Blue Wall”

Les élections de 2016 et 2020 se sont, en définitive, jouées dans quelques États et à quelques dizaines de milliers de voix près. Le scénario ne devrait pas être différent l’année prochaine et tous les regards sont tournés vers six États clés : l’Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie et les trois États qui forment ce qu’on appelle le “Blue Wall” (le mur bleu) : le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Depuis longtemps des bastions démocrates votant tous à l’unisson, ces trois derniers avaient créé la surprise, en 2016, en préférant Donald Trump à Hillary Clinton. Joe Biden était parvenu à retourner la situation quatre ans plus tard, significativement en réussissant à mobiliser davantage le monde syndical.