Un deuxième débat républicain auquel Donald Trump a bien fait de ne pas participer

“Le débat de ce soir a été aussi ennuyeux et inutile que le premier, et rien de ce qui y a été dit ne changera la dynamique de la primaire républicaine”, a résumé Chris LaCivita, un des principaux conseillers de campagne de Donald Trump. Il n’a sans doute pas tort. Les modérateurs de Fox News et de Univision ont peiné à canaliser des échanges qui ont souvent sombré dans le brouhaha, voire la cacophonie. Et quand le calme revenait, ce fut trop souvent pour voir les sept candidats présents esquiver les questions embarrassantes, notamment sur le contrôle des armes à feu.

Des thèmes ont été notoirement oubliés ou escamotés : certains futiles comme les déboires judiciaires de Hunter Biden, le fils du Président, ou la procédure de destitution que les députés républicains veulent lancer contre Joe Biden ; d’autres plus graves comme l’avortement, évoqué pendant quelques minutes seulement, alors que l’enjeu a probablement fait basculer les législatives de 2022. Deux des prétendants, le sénateur Tim Scott et l’ex-gouverneure Nikki Haley, tous deux de Caroline du Sud, ont en revanche bataillé pendant un long moment à propos des tentures de la représentation américaine auprès des Nations unies à New York, le premier reprochant à la seconde d’avoir dépensé 50 000 dollars pour les acheter. Faux, lui a rétorqué celle qui était alors l’ambassadrice de Donald Trump : c’est Barack Obama qui les avait commandées.

Nikki Haley a sans doute regretté alors d’avoir été aussi celle qui avait propulsé la carrière de Tim Scott en lui confiant le siège vacant de sénateur qu’il occupe encore aujourd’hui. Au moins a-t-elle pu quitter le plateau de télévision en estimant à bon droit qu’elle avait été globalement meilleure que ses rivaux. On retiendra ainsi la manière avec laquelle elle a recadré Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur de l’Ohio qui se profile en caricature de Trump. Alors que le candidat, d’origine indienne comme elle, s’ingéniait à parler haut et fort sur tout et sur rien, Haley n’a pas hésité à lui dire que, plus elle l’écoutait, plus elle éprouvait un sentiment de bêtise.

Absent physiquement, Donald Trump n’en était pas moins dans tous les esprits mercredi soir, comme il le fut lors du premier débat, à Milwaukee, au début du mois. Pressés de dire qui devrait abandonner dès maintenant la course à l'investiture républicaine pour éviter la dispersion des intentions de vote et favoriser l’émergence d’une personnalité suffisamment solide face à un ancien Président qui écrase ses adversaires dans les sondages, les candidats ont tous évité d’exprimer un choix. Tous sauf un : l’ex-gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a dénoncé avec virulence la lâcheté que trahit, selon lui, le refus de débattre de la part d’un concurrent qu’on finira par appeler… Donald Duck. Sans tomber à un tel niveau de platitude, Ron DeSantis, qui reste le mieux classé dans les sondages après Trump, mais toujours loin derrière lui, s’est contenté de déplorer que, à l’instar d’un soldat porté disparu au combat, Donald Trump soit “Missing in Action”.

Il n’est pas certain que la charge suffise à convaincre l’ancien Président de prendre part au prochain débat, prévu le 8 novembre à Miami, en Floride. Un terrain de choix pourtant, puisque Ron DeSantis est le gouverneur de l’État et Donald Trump y est domicilié.