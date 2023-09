Pourquoi les Américains ne devraient pas échapper à un nouveau “shutdown”

De nombreux élus républicains sont conscients de l’impopularité d’un tel scénario, a fortiori dans la perspective d’une année électorale. Au Sénat, une vingtaine d’entre eux sont prêts à rejoindre la cinquantaine de Démocrates pour voter au moins dans l’urgence une loi dite “de continuité” qui offrirait un répit jusqu’au 17 novembre. Mais, à la Chambre des représentants, une dizaine de radicaux affiliés au Freedom Caucus, le groupe le plus conservateur du Congrès, restaient hostiles à toute idée de compromis, prenant en otage une Assemblée où les Républicains ne disposent que d’une courte majorité (221 sièges contre 212 actuellement).

Crispation sur l’Ukraine et le Mexique

Le blocage ne porte que sur une infime portion des 6 400 milliards de dollars du budget américain pour l’année fiscale 2024. Les opposants à un accord sont surtout dans une posture politique, à la fois contre le président démocrate Joe Biden et contre le “speaker” républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, dont la survie à ce poste ne tient qu’à un fil. Ils dénoncent l’accord que Biden et McCarthy avaient négocié en mai et réclament 120 milliards de coupes budgétaires supplémentaires, pour réaffirmer leur attachement idéologique au “conservatisme fiscal”, mais sans remettre pour autant en cause le financement des grands programmes sociaux comme la couverture des soins de santé, notamment pour les seniors – ce qui serait électoralement suicidaire.

Les insurgés réclament aussi des mesures plus fortes pour sécuriser la frontière avec le Mexique et endiguer le flot de réfugiés latino-américains. Une vieille obsession de la droite américaine, à laquelle s’en est ajoutée une plus récente : refuser toute nouvelle aide financière à l’Ukraine et notamment les 6 milliards de dollars de crédits supplémentaires que la Maison-Blanche réclame, au motif que l’agression russe ne constituerait pas une question de sécurité nationale pour les États-Unis.

Plaire au futur Président ?

Une autre considération entre peut-être en ligne de compte depuis que Donald Trump a appelé les Républicains à provoquer un “shutdown”, dans l’espoir douteux qu’il tarira le financement de l’appareil judiciaire et compromettra la tenue de ses multiples procès. Voyant les sondages qui prédisent le retour de l’ancien Président à la Maison-Blanche, certains députés peuvent être tentés de servir le maître pour être gratifiés en retour d’un poste dans son futur gouvernement.

Dans l’immédiat, les Américains se préparent à vivre, une fois de plus, des jours, voire des semaines difficiles, alors que tous les services publics non essentiels ne seront plus assurés dans leur vie quotidienne. Pour les touristes, ce sera une désagréable déconvenue avec la fermeture des parcs nationaux, des grands musées et de nombreux sites historiques, de quoi gâcher ce qui est souvent “le voyage d’une vie”. Aussi se réjouiront-ils au moins de la décision des autorités de l’Utah de garder ouverts, quoi qu’il arrive, ses parcs nationaux dont le Grand Canyon.