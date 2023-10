La veille, un signal GPS indiquant une attaque d’ours avait été envoyé. Les conditions météorologiques ne permettant pas de faire décoller des hélicoptères, une équipe d’intervention s’est rendue sur place par voie terrestre pendant la nuit. Malheureusement le couple était déjà décédé.

L’ours, lui, a été retrouvé et euthanasié.

Le parc national Banff accueille chaque année plus de quatre millions de touristes et abrite des grizzlys et des ours noirs.