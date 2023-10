Qui est Letitia James, qui affronte Donald Trump devant la justice new-yorkaise ?

Lors de l’élection qui fit d’elle, en 2018, la première femme et la première personne noire à occuper le poste, l’Attorney General de New York avait promis de demander des comptes aux puissants, qu’ils soient républicains ou démocrates, qu’ils travaillent dans le privé ou le service public. Depuis, Letitia James a non seulement poursuivi Trump, mais fait tomber aussi le gouverneur démocrate Andrew Cuomo, pour harcèlement sexuel. Elle a attaqué en justice la NRA, le lobby des armes, pour malversations financières, et la NFL, la ligue nationale de foot, pour comportements sexistes.

Née dans une famille modeste de Brooklyn, le 18 octobre 1958, diplômée en droit de l’université Howard, la “Harvard noire”, à Washington, Letitia James a toujours été proche des gens, comme conseillère municipale (2004-2013), puis “avocate publique” de New York (2013-2018), rôle dans lequel elle assistait les habitants dans leurs rapports avec l’administration. On vit en elle une candidate naturelle à la succession de Bill de Blasio comme maire de New York, mais elle brigua plutôt entre-temps la charge de procureur général. Et elle préféra solliciter un second mandat en 2022, après avoir un temps envisagé de disputer à Kathy Hochul le fauteuil de gouverneur laissé vacant par Cuomo.

Letitia James fait-elle dès lors de la politique dans les cours et tribunaux, comme le lui reprochent pareillement Trump et Cuomo ? Le fait est qu’elle incarne l’aile gauche du Parti démocrate, dans la lignée d’un Bernie Sanders ou d’une Elizabeth Warren. Ceux qui la connaissent épinglent son courage et son intégrité, en estimant qu’il vaut mieux “ne pas devoir se frotter à elle”…