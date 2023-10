Aux États-Unis, les Démocrates se sont vengés de Kevin McCarthy, mais avec quelles conséquences ?

Procédure exceptionnelle, cette “motion to vacate”, visant à rendre “vacant” le fauteuil du speaker, avait été introduite la veille par le député de la Floride Matt Gaetz. Elle n’avait le soutien que d’une poignée d’extrémistes inscrits, comme lui, dans la mouvance des adorateurs de Donald Trump. L’écrasante majorité des élus républicains, sans nécessairement tous tenir McCarthy en haute estime, jugeait qu’il n’y avait pas de raison valable de l’écarter et qu’il n’avait, de toute façon, pas de remplaçant tout trouvé. Cependant, pour se tirer d’affaire en obtenant la majorité des suffrages, le Speaker avait besoin de quelques voix supplémentaires, qu’il ne pouvait trouver que dans le camp d’en face, chez les Démocrates, devenus ainsi les arbitres inattendus d’une querelle d’ego prenant, au sein du Parti républicain, les dimensions d’une “guerre civile”.

La rancœur des Démocrates

Les Démocrates n’avaient, certes, pas beaucoup de raisons de faire ce plaisir à Kevin McCarthy, mais l’on pensait qu’ils viendraient à son secours au moins pour éviter une impasse synonyme de blocage du travail parlementaire (alors qu’il faut notamment conjurer une nouvelle menace de "shutdown" dans un peu plus d’un mois) et pour se prémunir contre l’éventuelle désignation d’un speaker plus conservateur encore. C’est ce choix de la raison qui paraissait devoir guider leur vote.

Il n’en aura finalement rien été. Les Démocrates avaient manifestement accumulé trop de griefs contre McCarthy. “Il a creusé sa propre tombe”, devait résumer l’un d’eux. L’homme avait d’abord décidé d'absoudre Donald Trump de toute responsabilité dans les tragiques événements du 6 janvier 2021, n’hésitant pas à aller se prosterner devant le Président à Mar-a-Lago, trois semaines après l’assaut du Capitole.

Le Speaker, qui s’ingénia plus tard à discréditer l’enquête parlementaire sur le "6 janvier", avait ensuite cautionné le déclenchement d’une procédure en destitution contre Joe Biden sans organiser, comme c’était la règle jusque-là, un vote en séance plénière de la Chambre.

Enfin, McCarthy avait publiquement reproché aux Démocrates d’être responsables de la paralysie des services publics qui se profilait le mois dernier, alors que le désaccord sur le budget 2024 était plus un problème interne au Parti républicain qu’un sujet de dispute entre les deux grandes formations politiques.

Le diktat de quelques Républicains

Synthétisant la rancœur des Démocrates, le chef de la minorité à la Chambre, Hakeem Jeffries, avait sonné le glas pour les ambitions de Kevin McCarthy en déclarant mardi que c’était aux Républicains, et à eux seuls, de trouver le moyen de surmonter leurs divisions. Il aurait fallu un miracle, et il ne s'est pas produit. Sur les 222 Républicains qui forment la majorité à la Chambre et sur les 218 qui ont pris part au vote, 210 ont défendu le Speaker. Huit seulement l’ont lâché, mais avec les voix des 208 Démocrates présents, c’était suffisant.

Kevin McCarthy a ainsi été évincé alors qu’il jouissait de la confiance de plus de 95 % des élus de sa famille politique. Et, pour le remplacer, le Parti républicain reste confronté au dilemme dans lequel s’était enlisée déjà l’élection de McCarthy en janvier dernier.

Minorité de blocage

Comme la majorité républicaine à la Chambre n’est que de neuf sièges (il suffit donc de cinq défections pour renverser le rapport de force), les radicaux disposent d’une minorité de blocage. Par conséquent, le prochain speaker, pour être élu, devra soit s’entendre lui aussi avec eux, soit chercher l’appoint du côté des Démocrates. Il avait fallu quinze tours de scrutin à Kevin McCarthy pour s’imposer, alors qu’il était le candidat naturel du Parti pour le poste. Cela ne s’annonce pas plus facile pour son successeur.

Pour l’heure, un speaker pro tempore assure l’intérim. Comme c’est l’usage, McCarthy l’avait secrètement désigné lors de son entrée en fonction : Patrick McHenry, député de la Caroline du Nord depuis 2004. Ce catholique de 47 ans, père de trois enfants, est connu pour ses nœuds papillon, mais aussi pour avoir été de ceux qui ont refusé de souscrire à la théorie de “l’élection volée” chère à Donald Trump. Il avait ainsi certifié les résultats électoraux en Pennsylvanie et dans l’Arizona que l'ex-Président n’a cessé de contester.

Le sort de Gaetz en suspens

Les Républicains doivent maintenant s’atteler à trouver un nouveau speaker. Une chose est sûre : ce ne sera pas Matt Gaetz, quoique l’intéressé, qu’anime une haine mortifère à l’égard de McCarthy, s’y verrait bien. Beaucoup de Républicains le détestaient déjà cordialement. À présent, certains, comme l’ancien speaker Newt Gingrich, réclament ouvertement ni plus ni moins que son exclusion du Parti. Gaetz “est désormais activement engagé dans la destruction du mouvement conservateur”, assène Gingrich dans une tribune libre publiée mardi par le "Washington Post". Pareille sanction serait lourde de conséquences pour Gaetz, alors que d’aucuns lui prêtent l’intention de briguer en 2026 le poste de gouverneur de la Floride.