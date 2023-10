Colombie: l'armée présente ses excuses pour avoir exécuté des civils

À lire aussi

"Nous reconnaissons que des membres de l'armée ont commis des actes épouvantables qui n'auraient jamais dû se produire", a déclaré le patron de l'armée, le général Luis Ospina, lors d'une cérémonie à Bogota.

Les assassins et leurs complices ont "souillé la légitimité" de l'institution, a-t-il ajouté. "Nous présentons nos excuses les plus sincères et nous demandons pardon", a-t-il déclaré aux proches des victimes.

Cette pratique est l'un des plus grands scandales impliquant l'armée colombienne durant sa confrontation avec les guérillas d'extrême gauche.