"De plus en plus de politiciens instrumentalisent le phénomène de fatigue à l'égard de l'Ukraine"

Joe Biden est lui-même la cible désignée du Grand Old Party. “Il est assez clair que les Républicains vont se saisir de cette question pour critiquer Biden en disant qu’il est surtout centré sur l’international et qu’il ne regarde pas ce qui se passe aux États-Unis. On sait que c’est sur le sujet de l’économie interne que se gagne ou se perd une élection présidentielle aux États-Unis”, explique le professeur d’histoire contemporaine à l’ULB, Serge Jaumain, qui estime cependant que la candidature à la présidentielle de Joe Biden n’est pas pour autant menacée.

Vers un arrêt de l’aide à l’Ukraine ?

”La particularité de la situation actuelle, c’est qu’une grande partie de la politique américaine est prise en otage par un petit groupe d’extrémistes du parti républicain à la Chambre, fidèles à Donald Trump, qui souhaite arrêter complètement le financement de l’Ukraine”, poursuit le professeur. En effet, depuis 2022, on estime à 110 milliards de dollars l’aide civile et militaire apportée par les États-Unis à l’Ukraine.

Serge Jaumain se veut cependant rassurant, estimant qu’à l’heure actuelle “il y a une majorité de députés et de sénateurs qui sont favorables à la poursuite du soutien militaire à l’Ukraine. Une fois que la question du shutdown sera réglée, on pourra continuer à négocier sur l’Ukraine. Il est difficilement imaginable que les États-Unis cessent, du jour au lendemain, de soutenir ce pays”. Le chef de la Chambre, Kevin McCarthy, a d’ailleurs déclaré dimanche qu’il allait “s’assurer que les armes soient fournies à l’Ukraine”, tout en prévenant que de “gros ensembles” d’aides ne seraient débloqués qu’à condition que la sécurité à la frontière entre les États-Unis et le Mexique soit renforcée.

“Personne ne gagne à voir l’Ukraine s’enfoncer dans un conflit qui dure éternellement ou à la voir capituler face à la Russie. À l’heure actuelle, c’est véritablement dans l’intérêt des Européens d’éviter que l’Ukraine ne s’enfonce dans une forme de sous-développement chronique marqué par des violences permanentes avec la Russie”, juge de son côté le directeur du GRIP, Yannick Quéau.

Contrairement à la gestion “catastrophique” du retrait des forces américaines en Afghanistan, Joe Biden “a montré sa fermeté en matière de politique étrangère sur un conflit très important”, estime encore Serge Jaumain, qui considère que la situation serait actuellement à son avantage. “On se rend compte que, pour le moment, Biden a très bien géré la situation économique du pays, ce qui fait qu’il n’y a pas de risque majeur que la guerre en Ukraine compromette sa position”, explique Serge Jaumain. “Par contre, si la situation économique venait à se détériorer, cela donnerait encore plus d’arguments aux opposants à la guerre en Ukraine. Un point essentiel pour les Américains est leur bien-être, et cela oriente la façon dont ils observent ce qui se passe à l’extérieur de leurs frontières.”

Le poids de l’opinion publique

La vigilance reste cependant de mise à la lecture des résultats de différents sondages américains qui témoignent d’une nette tendance à la baisse du soutien de la population américaine au conflit ukrainien. Le sondage ABC/Washington Post publié le 24 septembre 2023, par exemple, montre que 41 % des personnes interrogées pensaient que Washington en faisait trop pour soutenir l’Ukraine, contre 33 % en février et 14 % en avril 2022. “L’ancien chef d’état-major, Mark A. Milley, a clairement laissé entendre qu’il vaudrait mieux commencer à négocier. Les experts militaires savent qu’on est parti pour une guerre très longue. L’hiver arrive et les lignes vont probablement se figer, ce qui signifiera un investissement très conséquent, surtout quand on connaît les sommes déjà dépensées”, explique Serge Jaumain.

Il est notable que le soutien de la population s’essouffle, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le conflit persiste depuis bientôt 19 mois, et les perspectives d’une victoire immédiate sont pratiquement nulles, poursuit-il. “L’enseignement essentiel dont on peut faire état est que nous sommes dans des démocraties, et que c’est tout de même logique que la population s’interroge. Il faut être en mesure de lui répondre et de lui expliquer pourquoi cela serait un véritable bouleversement mondial fondamental d’arrêter de financer la guerre.”

Le Pr Jaumain insiste sur l’importance aujourd’hui de sensibiliser le peuple américain à la situation ukrainienne et aux enjeux globaux qui découlent de cette guerre. Un véritable travail de pédagogie s’annonce, qui doit permettre de sortir des explications simplifiées à l’extrême que propose Trump et ses affidés pour appréhender le conflit russo-ukrainien. “Donald Trump va venir avec un discours radical qui fonctionne pour une partie de la population américaine qui apprécie le fait qu’on simplifie et qu’on propose une sorte de solution efficace. On a vu la manière dont il a géré la politique étrangère américaine, ce qui a effrayé tout le monde, notamment ses propres conseillers. S’il gagnait les élections, cela poserait de nombreuses interrogations sur la suite de la situation, non seulement en Ukraine, mais également ailleurs dans le monde. C’est évidemment quelque chose que craignent les alliés des États-Unis”, prévient-il. Une opinion qui est partagée par le sénateur démocrate Chris Murphy qui, via le réseau social X (anciennement twitter), ne mâche pas ses mots : “Si nous abandonnons l’Ukraine, c’est un changement de politique et une décision de transformer Kiev en ville russe et d’inviter la Chine à envahir Taïwan”.

Le nationalisme menace partout et se nourrit de la lassitude de la guerre

La question se pose de savoir si les tensions exprimées ces derniers jours et dans les 40 prochains jours à venir aux États-Unis auront un impact sur le soutien des pays européens à l’Ukraine. En effet, en tant que clef de voûte du soutien à Kyiv, les décisions des Américains pourraient jouer un rôle considérable sur l’évolution de l’opinion internationale. Qui plus est, comme le souligne le directeur du GRIP, Yannick Quéau, “on peut mettre en avant le côté extrêmement autoritaire du régime russe, mais il faut un peu regarder ce qui se passe aux États-Unis, en Belgique et en France. Il en va de même dans certains pays nordiques où l’on crée des coalitions de plus en plus bancales pour empêcher les partis fascistes de gouverner. On peut aussi pointer du doigt la position de la Pologne, la position de la Hongrie, les élections en Slovaquie, etc. ”.

Tout comme avec les discours de Trump “qui propose des solutions simples à des problèmes complexes”, le risque est grand de voir un narratif similaire s’imposer insidieusement en Europe et le soutien à l'Ukraine devenir un "boulet électoral" pour des partis en campagne. “Dans un contexte de tensions sociales, de défis environnementaux majeurs, de creusement des inégalités, du retour de l’inflation, et où la perspective de devenir propriétaire d’un logement dans une ville européenne s’éloigne pour de plus en plus de personnes, les frustrations sont là“, souligne M.Quéau en faisant notamment allusion au slogan “America First”.

“Il y a un phénomène de fatigue qui gagne une partie des populations en Occident, qui est instrumentalisé par certains partis populistes. Malheureusement, on voit de plus en plus de politiciens tirer sur la ficelle un peu facile du 'Nous d’abord, l’Ukraine après'. Il faut faire attention à ces réflexes populistes qui déclarent qu’il n’y a qu’à laisser tomber les Ukrainiens et que tout ira mieux. C’est important de ne pas encourager une logique d’agression tout simplement par lassitude envers un combat que d’autres mènent et dont ils paient le prix dans des proportions qui sont incroyablement plus importantes que ce que les Européens peuvent connaître”, conclut-il.

Une opinion en partie partagée par Serge Jaumain, qui note la baisse d’engouement observée en Europe pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. “En Europe, la situation est un peu différente puisqu’on se trouve aux portes du conflit. Cela veut dire que même si le soutien s’émousse, nous sommes conscients qu’une défaite en Ukraine engendrerait un accroissement du pouvoir de Vladimir Poutine. Si nous lâchons l’Ukraine, nous pouvons effectivement nous demander quel sera le prochain pays (visé, NdlR)”, prévient-il.