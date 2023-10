Décidément, le 45ème président des États-Unis vit une année assez chaotique. Après avoir été inculpé à plusieurs reprises et avoir fait face à de graves accusations liées à sa tentative d’annuler les élections de 2020 et autres, c'est son image et son portefeuille qui est désormais touché !

Donald Trump a été retiré de cette liste tant convoitée pour la première fois en 2021, au milieu d'une sortie difficile de la Maison Blanche. Il n'y est revenu que l'année dernière, atteignant la 343ème place avec une valeur nette alors estimée à 3,2 milliards de dollars suite à des ventes immobilières et d'autres projets.

Selon Forbes, cette baisse de richesse est en réalité attribuée à un mauvais investissement dans le réseau social Truth – qui, selon le média, n'a pour la plupart pas réussi à décoller et à attirer une base d'utilisateurs cohérente – ainsi qu'à la dépréciation de certains de ses immeubles sur le marché immobilier.

Au cours des dernières années, Trump s’est montré obsédé par sa présence dans ce club fermé "des 400". Il serait irrité d’avoir été à nouveau exclu.

Plus de chance en 2024, peut-être?