La guerre pour le perchoir de la Chambre des représentants est déclarée aux États-Unis mais deux prétendants inquiètent déjà

Ce serait un scénario idéal pour le Parti républicain qui tente de surmonter les divisions qui ont mené à la destitution sans précédent de McCarthy mardi. Cependant, les candidats à sa succession sont toujours contraints de faire le même grand écart qui avait rendu l’élection de McCarthy si compliquée en janvier dernier : satisfaire les extrémistes, tout en rassurant les modérés. Et cela a tout de la quadrature du cercle.

Deux Républicains croient pouvoir suffisamment rassembler : Jim Jordan et Steve Scalise. Le premier, député de l’Ohio, 59 ans, a été un des cofondateurs du Freedom Caucus, le bloc le plus conservateur de la Chambre, et est un partisan convaincu de Donald Trump, reconnu comme tel ; président de la commission de la Justice, il est obsédé par Hunter Biden, le fils du Président, qu’il rêve de voir condamner. Le second, député de la Louisiane, 57 ans, connaît bien la boutique puisqu’il était le second de McCarthy en tant que “chef de la majorité” ; il est aussi un loyal sujet de Trump, mais, souffrant d’une leucémie, il peut paraître, à tort ou à raison, physiquement fragile.

La désignation de Jordan ou Scalise, qui sont plus conservateurs que McCarthy et ont cautionné le mythe de “l’élection volée” cher à Donald Trump, serait une mauvaise nouvelle pour les Démocrates. Elle inquiète aussi les Républicains modérés qui pourraient pousser un troisième homme à sortir du bois : Tom Emmer, député du Minnesota, 62 ans. Actuel numéro trois de la Chambre, le “whip”, il est proche des frondeurs qui ont éliminé McCarthy, mais a ses entrées dans toutes les factions après avoir présidé le Comité national de campagne des Républicains.