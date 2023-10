L'administration Biden va ajouter une nouvelle section au mur avec le Mexique

"Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des Etats-Unis afin d'empêcher les entrées illégales", a déclaré M. Mayorkas dans un avis officiel publié par le registre fédéral des Etats-Unis.

L'information a abondamment été commentée et qualifiée de volte-face, Joe Biden ayant affirmé le jour de son entrée en fonctions en janvier 2021 que le contribuable ne payerait plus pour la construction d'un mur à la frontière, et qu'un mur "massif" n'était pas "une solution politique sérieuse".

Au Mexique, le président Andrés Manuel Lopez Obrador a aussitôt jugé qu'il s'agissait de "pas en arrière".

Protestations énergiques

Joe Biden, candidat à sa réélection, a dû s'expliquer jeudi, assurant qu'il ne "pouvait pas interrompre" le financement engagé par son prédécesseur Donald Trump pour la construction du mur.

"L'argent était prévu pour le mur frontalier. J'ai essayé de convaincre (les républicains au Congrès) d'allouer les fonds à autre chose, de les rediriger. Ils n'ont pas voulu", a-t-il affirmé.

"En attendant, il n'est pas possible légalement d'utiliser cet argent pour autre chose que ce pour quoi il a été prévu", a-t-il poursuivi, tout en assurant que "non", il ne croyait pas que construire des murs était une solution à la crise migratoire.

Un porte-parole de la Maison Blanche a également énergiquement protesté.

Dire qu'il s'agit d'un revirement "est absolument faux", a déclaré Andrew Bates sur X, anciennement Twitter. "Le Congrès nous oblige à faire ceci aux termes d'une loi de 2019 (...). Nous appliquons la loi", a-t-il assuré.

Donald Trump, rival de Joe Biden et favori de la droite pour la prochaine présidentielle, n'a pas manqué de réagir.

L'annonce de l'administration Biden montre que "j'avais raison quand j'ai construit 900 km (...) d'un mur frontalier tout beau, tout neuf", a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Le ministre de la Sécurité intérieure avait précisé dans l'avis officiel que les fonds pour "les barrières physiques supplémentaires" viendraient d'une dotation approuvée par le Congrès dans ce but précis en 2019, quand M. Trump était au pouvoir.

Il a aussi indiqué qu'une vingtaine de lois fédérales, comme des législations sur l'environnement et les espèces protégées, devraient être suspendues pour permettre la construction de cette nouvelle portion.

"Démoralisante"

L'immigration illégale est un problème politique croissant pour M. Biden, candidat à sa réélection en 2024 et accablé par les républicains qui l'accusent de laxisme.

Récemment, l'administration fédérale a failli connaître un "shutdown" (une paralysie de ses services) en raison de désaccords entre les deux camps: l'aile droite du Parti républicain s'oppose en effet au déblocage de fonds supplémentaires pour l'Ukraine en guerre envahie par la Russie, estimant que cet argent devrait plutôt servir à lutter contre la crise migratoire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

"Joe Biden s'excusera-t-il auprès de moi et de l'Amérique pour avoir mis si longtemps à bouger et avoir permis que notre pays soit inondé de 15 millions d'immigrants illégaux, venant de lieux inconnus"?, a encore dit Donald Trump sur Truth Social.

"Joe se rend enfin compte que les murs, ça marche", a de son côté persiflé Marsha Blackburn, sénatrice du Tennessee, sur X.

La décision a déçu des militants pour l'environnement.

Laiken Jordahl, du Centre pour la biodiversité, l'a qualifiée de "démoralisante", regrettant que le président "écarte nos lois de protection de l'environnement pour construire des murs frontaliers inefficaces et qui tuent la faune".