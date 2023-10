Donald Trump sera-t-il le nouveau “speaker” de la Chambre des représentants ? Il se dit prêt pour “unifier” les républicains

Alors que l’ancien président américain est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, son nom a été cité pour succéder à Kevin McCarthy en tant que “speaker of the House”. Et Donald Trump semble être intéressé par le poste. Il affirme auprès de Fox News, qu’il serait prêt à endosser ce rôle pour une durée limitée et ce pour “unifier” le parti républicain. “Je ne le ferais que pour le parti”, a-t-il confié. Le républicain souhaite en effet se concentrer sur sa campagne présidentielle avant tout. Si cette nomination est donc possible, elle reste assez improbable.