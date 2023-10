Mille oiseaux morts en une journée en se heurtant à un bâtiment

La tragique histoire s’est déroulée le 5 octobre dernier à Chicago aux États-Unis. Au moins 1000 oiseaux sont morts en se heurtant à un seul et même bâtiment. Les pauvres petites bêtes migraient vers le sud à l’approche de l’hiver lorsqu’elles ont fait face au McCormick Place, grand immeuble recouvert de verre et qui est également le plus grand centre de congrès d’Amérique du Nord.