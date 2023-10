Les Républicains désespèrent de trouver un président pour la Chambre des représentants

Mercredi, les élus républicains, lors d’une séance houleuse à huis clos au Congrès, sont laborieusement parvenus à désigner un candidat à la succession de McCarthy en la personne de Steve Scalise. En sa qualité de “chef de la majorité”, qui faisait de lui le numéro deux du Parti à la Chambre, derrière le speaker, le député conservateur de la Louisiane partait favori, face à l’autre candidat déclaré, le président de la Commission de la Justice, Jim Jordan. A fortiori après que Donald Trump eut adoubé Jordan, un soutien susceptible d’éloigner le député de l’Ohio de ses collègues hostiles à l’ancien Président.

Faire la quasi-unanimité des Républicains

Scalise l’a emporté, lors du vote des Républicains, avec 113 voix, contre 99 à Jordan. Pour accéder au perchoir de la Chambre, il lui fallait encore obtenir la majorité des voix en séance plénière, soit en théorie 217 si tous les députés prennent part au vote (deux sièges sont actuellement vacants sur les 435). Or, les Républicains disposent de 221 sièges et les Démocrates de 212. Comme ces derniers ne voudront pas soutenir la candidature d’un homme qui a refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden, Scalise doit faire le plein de voix dans son camp et ne peut se permettre, tout au plus, que quatre défections.

Or, la zizanie régnait plus que jamais dans les rangs républicains et on y donnait à entendre que le vote de la Chambre, d’abord prévu mercredi, puis reporté à jeudi, ne permettrait pas de régler la succession aussi vite qu’il le faudrait. Parmi les radicaux du Parti, plusieurs ont indiqué ne pas vouloir de Steve Scalise. Jim Jordan a lui-même entretenu le flou, comme certains de ses partisans. Les modérés ont, par ailleurs, rappelé les liens de Scalise avec les suprémacistes blancs en Louisiane. On sait enfin dans quel mépris McCarthy tient celui qui aspire à lui succéder.