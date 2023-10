En l’absence d’un nouveau speaker, la vie politique américaine sombre dans le chaos

À lire aussi

Les élus républicains ont cru brièvement voir la lumière au bout du tunnel, mercredi, en s’entendant sur un candidat pour succéder à McCarthy : le député conservateur de la Louisiane Steve Scalise. Comme numéro deux du Parti à la Chambre (“chef de la majorité”), ce dernier paraissait idéalement placé pour endosser le manteau du numéro un (le speaker). C’était sans compter ceux qui n’approuvaient pas cette apparence de promotion automatique, ni ceux qui ne trouvaient pas le candidat suffisamment radical et lui préféraient l'autre prétendant à la fonction, Jim Jordan, le président de la Commission de la Justice, que Donald Trump avait publiquement adoubé.

Toujours est-il que Scalise s’est rapidement rendu compte qu’il n’aurait pas les voix nécessaires pour être élu par la Chambre des représentants en session plénière. Faute de pouvoir escompter le soutien des Démocrates, il ne pouvait se permettre que cinq désertions dans les rangs républicains pour obtenir la majorité requise de 217 votes. Or, lors d’une nouvelle réunion jeudi à huis clos, six députés républicains ont clamé haut et fort qu’ils ne voteraient jamais pour lui. C’était déjà un de trop. Steve Scalise a annoncé peu après qu’il retirait sa candidature.

À lire aussi

Deux options : à droite ou à gauche

Cela laisse toujours les Républicains au milieu du gué. Ils ont désormais deux options. La première est de chercher encore plus à droite, dans l’espoir de vaincre la résistance des radicaux. On cite le nom du député du Minnesota Tom Emmer, le numéro trois de la Chambre ("Majority Whip"), qui a noué des liens au sein du Freedom Caucus, le bloc le plus conservateur. Mais il devra donner des gages, comme le fit McCarthy, et cela entravera son action, sous peine de connaître le même sort que lui.

L’autre option serait de proposer un candidat qui puisse avoir l’appui des Démocrates. Toutefois, même en sauvant éventuellement la face (les Démocrates voteraient seulement “présent”, ce qui réduirait le nombre de voix nécessaires pour être élu et permettrait aux Républicains modérés de prévaloir), la démarche est politiquement risquée à un an des élections.