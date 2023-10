Conflit israélo-palestinien : sur les campus américains, la liberté d'opinion est accusée de favoriser aujourd'hui l'antisémitisme

La controverse est partie de Harvard quand, le jour même où le monde découvrait les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, une trentaine d’associations estudiantines ont publié un communiqué pour en rejeter “l’entière responsabilité sur Israël” et sa politique à l’égard des Palestiniens. Pressées de réagir, les autorités universitaires se sont bornées à préciser que pareil jugement n’engageait pas l’institution, tardant à condamner le Hamas et le terrorisme.

Liberté de penser ou liberté de haïr

La polémique continuant d’enfler, sur fond de manifestations antagoniques, la présidente de Harvard Claudine Gay a rappelé l’engagement de l’université pour la liberté d’expression. Cet engagement s’applique “même à des opinions que beaucoup d’entre nous trouvent répréhensibles, voire scandaleuses”, a-t-elle expliqué dans un message vidéo. “Nous ne sanctionnons pas les personnes qui expriment de telles opinions.”

Chacun connaît la force, en Amérique, du Premier Amendement à la Constitution qui garantit la liberté d’opinion. Pour beaucoup, toutefois, la liberté de penser ne doit pas être confondue avec la liberté de haïr. Et ils se demandent si des responsables afro-américains comme Mme Gay, entre autres, auraient embrassé aussi résolument la liberté d’opinion pour autoriser d’éventuelles vociférations de suprémacistes blancs sur le campus au lendemain du meurtre de George Floyd par des policiers en mai 2020.

L’objection est soulevée avec d’autant plus d’émotion que Harvard est loin d’être un cas isolé. Dans tout le pays, les facultés ont souvent commenté de façon minimaliste les événements du Proche-Orient – la palme (académique) devant revenir à la présidente de l’université Cornell, Martha Pollack, qui a d’abord déploré avec un fatalisme consommé les victimes de la barbarie islamiste au même titre que celles des tremblements de terre et autres catastrophes naturelles. Avec, quelquefois, des dérives choquantes. À Stanford, un enseignant a invité les étudiants juifs à se serrer dans un coin pour leur “faire comprendre” comment les Palestiniens étaient traités. Et à Yale, la professeure Zareena Grewal a relativisé le pogrom du 7 octobre en déclarant que “les colons (juifs) ne sont pas des civils”.

Une résurgence de l’antisémitisme

S’il ne s’agit pas pour elle de contester le droit de faire différentes lectures du conflit israélo-arabe, de ses causes et de ses conséquences, la communauté juive s’inquiète d’une prudence des autorités académiques qui peut aller jusqu’à la pusillanimité et la lâcheté, dans un contexte de résurgence de l’antisémitisme. Le 27 octobre 2018, un forcené tuait onze personnes dans une synagogue de Pittsburgh, le pire acte antisémite dans l’histoire du pays. Depuis, le climat n’a fait que se dégrader aux États-Unis, y compris sur les campus où l’on a enregistré, en 2022, une progression de 42 % des incidents antisémites, soit plus que dans la société prise globalement (36 %). Et, en observant des manifestations où, d’amalgame en amalgame, il est moins question de “la Palestine vivra” que de “les Juifs mourront”, la communauté juive en vient à se demander si l’Amérique est toujours le refuge qu’elle croyait avoir trouvé en fuyant la Shoah.