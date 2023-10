Un Kennedy pourrait faire dérailler les ambitions présidentielles de Joe Biden et Donald Trump

“La décision de notre frère Bobby de se présenter en candidat d’un troisième parti contre Joe Biden est dangereuse pour notre pays”, écrit Rory Kennedy dans un post sur Instagram qui est également signé par Kerry, Joseph et Kathleen Kennedy. “Bobby a le même nom que notre père, mais il n’a pas les mêmes valeurs, la même vision ou le même jugement. La déclaration de sa candidature nous rend profondément tristes et nous la dénonçons.”

Un Démocrate frustré

En se portant candidat en avril dernier, Robert Kennedy Jr entendait concourir sous la bannière du Parti démocrate, quand bien même il est de tradition de ne pas défier un Président sortant qui brigue un second mandat. Frustré de ne pouvoir se faire suffisamment entendre, notamment parce qu’il est aussi de tradition de ne pas organiser, dans ces conditions, de débats durant les primaires, il s’est finalement résolu à jouer cavalier seul. Dans un discours qu’il avait choisi à dessein de prononcer à Philadelphie, là où les “pères fondateurs” avaient jeté les bases des États-Unis d’Amérique, Kennedy a promis une “nouvelle déclaration d’indépendance” – indépendance à l’égard des grandes entreprises, des médias et des deux principaux partis politiques.

Des triangulaires imprévisibles

Les triangulaires sont l’exception dans l’histoire électorale américaine et l’impact des "third party candidates" sur l’issue d’un scrutin présidentiel a, le plus souvent, été négligeable. En 1968, le gouverneur de l’Alabama George Wallace était parvenu à récolter près de dix millions de voix et à enlever cinq États dans le Sud, mais, avec seulement trois fois plus de suffrages, Richard Nixon s’était adjugé 301 “grands électeurs”, contre 46 à Wallace (et 13 au Démocrate Hubert Humphrey). En 1992, l’homme d’affaires Ross Perot signa la meilleure performance d’un candidat indépendant avec près de 20 millions de voix – mais sans remporter le moindre grand électeur, alors que Bill Clinton raflait la mise avec 370 grands électeurs et quelque 45 millions de votes.

Al Gore torpillé par Ralph Nader

Il a pu, toutefois, arriver qu’un troisième homme fasse dérailler une ambition présidentielle, ou y contribue fortement. Ce fut le cas avec la mémorable élection de 2000 et la défaite d’Al Gore qui se joua, à 537 voix près, en Floride. De nombreux facteurs concourent à expliquer la défaite du Démocrate (Il ne parvint à s’imposer ni dans “son” Tennessee, ni dans l’Arkansas de Bill Clinton : un enjeu qui aurait suffi à lui donner la Maison-Blanche), mais tout porte à croire que la présence de Ralph Nader sur les bulletins eut pour lui des conséquences désastreuses. Non seulement le militant écologiste appela à voter pour George W. Bush, mais il obtint aussi 97 000 voix en Floride, suffrages qui, en toute logique, seraient autrement allés en grande partie au candidat démocrate et auraient garanti sa victoire.

Une personnalité insaisissable

Quel effet pourrait, dès lors, avoir la candidature de Bob Kennedy Jr ? Il est d’autant plus difficile à anticiper que l’homme est insaisissable, à l’image d’une existence déroutante : il s’est drogué pendant quatorze ans à l’héroïne, mais est diplômé de Harvard et de la London School of Economics. Dans une interview accordée en juillet à David Remnick du "New Yorker", il continuait à se revendiquer démocrate, “un Démocrate Kennedy”, a-t-il souligné. “Je ne change pas mes valeurs. J’ai les mêmes valeurs que mon père, que mon oncle, et que j’ai montrées et défendues depuis mon enfance”, martelait-il.

Le candidat se flatte ainsi de nourrir des idéaux de gauche. Il encourage le syndicalisme, prône l’augmentation du salaire minimum, condamne les injustices sociales ou raciales. S’il n’a jamais rempli de mandat électif, il se targue de baigner dans la politique américaine depuis un demi-siècle et d’avoir aussi une solide expérience en politique étrangère pour avoir beaucoup voyagé.

La volte-face des Républicains

Robert Kennedy Jr pourrait, dans ces conditions, priver Joe Biden des électeurs qui se disent déçus par son bilan ou s’inquiètent de son grand âge. C’est, au demeurant, dans cette perspective que les Républicains ont d’abord encouragé son entreprise. Tout était bienvenu, en effet, pour affaiblir le Président sortant et Donald Trump s’était même fendu d’un éloge appuyé, saluant en Kennedy “un type bien”. La donne a changé, cependant, depuis que cet allié objectif a décidé de renvoyer dos à dos Démocrates et Républicains pour se profiler en sauveur de l’Amérique. Il est alors redevenu pour ces derniers, du jour au lendemain, une méprisable créature de la “gauche radicale”.

Conservateur et complotiste

C’est que, sous bien des facettes, Bob Kennedy Jr est plus proche des Républicains et pourrait causer davantage de tort à leurs candidats et à Donald Trump en particulier. Il affiche un conservatisme bon teint, laxiste sur les armes à feu et intransigeant sur l’avortement, hostile à une assurance maladie universelle et favorable au bouclage de la frontière mexicaine.

Climatosceptique, Robert Kennedy Jr est aussi, depuis longtemps, un complotiste avéré. Il est convaincu que les vaccins provoquent l’autisme et les antidépresseurs les fusillades dans les écoles. Il est persuadé de l’existence d’une vaste conspiration ourdie par les médias, la CIA et la Maison-Blanche, qui viserait notamment à le réduire au silence – alors qu’il s’exprime partout… La pandémie, conçue, selon lui, pour n‘épargner que les juifs et les Chinois, a renforcé ses fantasmes. Dans un livre de 2021 sur Anthony Fauci, Kennedy accuse le virologue qui pilota la lutte contre le Covid-19, d’avoir fomenté “un coup d’État historique contre la démocratie occidentale”.

La coqueluche de l’ultra-droite

Sans surprise, Robert Kennedy Jr a la cote auprès des pontes de l’ultra-droite américaine, les Steve Bannon, Alex Jones, Jack Dorsey, Tucker Carlson et autres Roger Stone : des lettres de noblesse aux yeux d’une frange significative de l’électorat républicain. Pour autant, les partisans de Donald Trump ne risquent sans doute pas de déserter leur idole massivement, mais il n’est pas exclu que la candidature de Kennedy résonne auprès de celles et ceux qui sont fatigués des outrances de l’ancien Président, ont jugé son mandat décevant et doutent, par conséquent, de ce qu’il ferait s’il était réélu, ou sont tout simplement interpellés par ses démêlés avec la justice et notamment par son rôle dans les gravissimes événements du 6 janvier 2021 au Capitole.

Dans une élection présidentielle qui, comme en 2016 et en 2020, pourrait se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près, dans une poignée d’États clés, le vote pour Kennedy pourrait bien faire la différence. D’autant plus que l’homme ne manque pas d’argent et est activement soutenu par le Comité d’action politique “American Values 2024”, alimenté par des milliardaires conservateurs comme Timothy Mellon et Gavin de Becker. Un récent sondage Reuters/Ipsos, un des premiers à envisager une présidentielle à trois, créditait Bob Kennedy Jr de 14 % d’intentions de vote, contre 33 % pour Trump et 31 % pour Biden. Assez pour qu’on prenne, dans les deux camps, la menace au sérieux.

