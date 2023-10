Dollarisation, avortement, dévaluation : les Argentins se rendent aux urnes et plongent dans l’inconnu

“Quelque chose de nouveau”

Ultralibéral et marqué à l’extrême droite, Javier Milei veut réduire le rôle de l’État au minimum et propose de privatiser les hôpitaux, les écoles… mais aussi les fleuves et les rues. Il défend la liberté de port d’armes et se dit favorable à la vente d’organes. “Je vais couper les dépenses publiques à la tronçonneuse” a aussi prévenu le candidat qui a pour habitude de brandir cette machine pendant ses meetings.

“Je ne peux pas vous dire si tout ce qu’il propose est bien. Tout ce que je sais, c’est qu’on ne peut pas continuer comme ça… je veux juste quelque chose de nouveau”, soupire Deborah La Laurette, la quarantaine, en agitant un drapeau aux couleurs du parti du candidat La Liberté Avance. Ses maigres revenus de cuisinière lui filent entre les doigts, absorbés par l’inflation – 138 % sur une année, soit l’une des plus élevées au monde.

À lire aussi

La popularité de Javier Milei a grandi à mesure que le pays s’est enfoncé dans l’une des pires crises de son histoire. Pour leurs dépenses quotidiennes, les Argentins se déplacent avec de grosses liasses de billets, qui valent de moins en moins chaque jour. Le gouvernement a été obligé d’émettre cette année un billet de 2 000 pesos mais à cause de la dévaluation chronique (le peso a perdu 50 % de sa valeur en un an) il vaut à peine 2 euros. Les biens coûteux, comme des propriétés ou des voitures, se paient généralement en dollars. Pour obtenir ces billets verts, il faut souvent les acheter à des changeurs illégaux, car le gouvernement fédéral, à court de dollars, a imposé des limites strictes sur la quantité de bilets verts que les gens peuvent acheter chaque mois.

Inflation vertigineuse

Dans les magasins et restaurants, les prix changent chaque semaine, voire plus rapidement. “En ce moment, nous changeons les étiquettes tous les jours”, rapporte une caissière d’un supermarché du centre de la capitale. “Avant les élections, les gens font le plein de produits non périssables et achètent en grande quantité car personne ne sait ce qu’il se peut se passer”, poursuit-elle.

“Un tel niveau d’incertitude à la veille d’un scrutin est inédit dans l’histoire du pays”, estime Santiago Giorgetti, de l’institut de sondages Proyeccion Consultores. S’il est élu, Javier Milei a promis de “faire sauter la Banque centrale” et de remplacer la monnaie nationale par le dollar. Une proposition qualifiée de “mirage” par plus de 200 économistes, dans une lettre publiée le 10 septembre. Cela rendrait, selon eux, le pays plus fragile aux “chocs externes, et [le] soumettrait à des périodes de récession répétées et à un taux de chômage élevé”.

À lire aussi

Le spectre du “corralito”

L’Argentine a déjà fait l’expérience d’une forme “partielle de dollarisation”, rappelle de son côté l’économiste Ariel Wilkis dans la version argentine du Monde Diplomatique datant de septembre dernier : la “convertibilité” – lorsque 1 peso valait 1 dollar –, entre 1991 à 2002. Cette politique a permis au pays de vivre sans inflation pendant dix ans, mais a abouti à un désastre face auquel les Argentins sont restés traumatisés. Sous l’effet de la récession, de l’augmentation de la dette extérieure et du chômage, le 3 décembre 2001, le gouvernement a imposé des restrictions sévères sur les retraits bancaires – connues sous le nom de “corralito” – afin d’éviter un retrait massif qui aurait conduit à l’effondrement du système financier, déclenchant émeutes, pillages et une crise politique et sociale sans précédent. Pour Dante Sica, économiste et conseiller de la candidate Patricia Bullrich, la dollarisation telle que l’envisage Milei n’est “tout simplement pas applicable dans le contexte actuel”, du fait du manque de cette devise dans la banque centrale. “À moins d’enclencher une dévaluation sévère”, pointe Lucia Cavallero, sociologue spécialiste de la dette et membre du collectif féministe Ni Una Menos, “Cela aggraverait la pauvreté, qui atteint déjà plus de 40 % et touche principalement les femmes et les enfants”.

À lire aussi

Le vote des femmes décisif

Un chemin que Milei semble pourtant être résolu à emprunter. “Plus haut sera le dollar, plus il sera facile de dollariser”, a-t-il commenté en marge d’une réunion avec des chefs d’entreprise le 5 octobre. Quatre jours plus tard, le candidat a déclaré en direct à la radio que le peso avait “moins de valeur que des excréments”. De nombreux Argentins ont retiré leur argent de leurs comptes en banque pour les échanger contre des dollars, provoquant une chute dramatique du peso. Dans la foulée, le taux de change non officiel de la monnaie nationale, le “dollar blue” qui détermine les prix en Argentine, a atteint le seuil symbolique des 1 000 pesos. Le président Alberto Fernandez (centre-gauche) a déposé plainte contre Javier Milei pour “intimidation publique” dans le but de “susciter la peur publique”.

Le candidat ultralibéral ambitionne de gagner l’élection dès le premier tour. Mais le vote des femmes pourrait contrecarrer ces velléités. Le candidat est hostile à l’avortement – légal depuis 2020- et nie les inégalités salariales. “Comme au Brésil ou en Espagne, les positions de l’extrême droite suscitent un fort rejet chez les femmes. Or ce sont elles qui votent le plus aux élections”, souligne Santiago Giorgetti.

La plupart des sondages prévoient un ballottage entre le péroniste Sergio Massa et Javier Milei. Dans ce cas de figure, un deuxième tour aura lieu le 19 novembre.