Se rendre aux USA après un voyage à Cuba, complètement impossible ?

Pour voyager aux USA, l'obtension d'une ESTA est nécessaire. Il s'agit d'une autorisation à vous rendre sur le territoire américain. Pour la recevoir, un document est à remplir en ligne et 21$ vous sont demandés. Ce document est normalement valable pendant une période de deux ans. Mais attention, vos voyages précédents peuvent vous porter préjudice. Si vous comptez Cuba parmi vos dernières vacances, même avec une ESTA en règle, il est probable de vous faire recaler à la frontière américaine. Et ce car depuis mars 2011, Cuba est sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. Cela implique que, si vous vous y êtes rendus, vous n'êtes plus éligibles à l'ESTA, même s'il est théoriquement encore dans sa période de validité. C'était déjà le cas depuis 2011 pour l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Impossible de combiner un voyage dans un de ces pays et un périple aux Etats-Unis ? Pas complètement, mais les démarches seront plus coriaces.