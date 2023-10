Des enregistrements révèlent les discussions confidentielles divulguées par Trump à un proche : “Ce n’est rien comparé à ce que je fais habituellement”

Dimanche, de nouveaux rapports ont été publiés, expliquant qu’un membre de Mar-a-Lago, le milliardaire australien Anthony Pratt, avait également des révélations à faire. Celui-ci a donc rapporté que l’ancien président des États-Unis lui avait parlé de ses conversations privées avec les dirigeants de l’Ukraine et de l’Irak, comme le rapportent le New York Times et 60 Minutes Australie. Les deux médias ont révélé des enregistrements inconnus où Pratt évoquait ses conversations avec Donald Trump, affirmant que des détails internes de ses conversations avec les dirigeants mondiaux avaient été donnés. Cela s’est déroulé alors même que Donald Trump était encore président.

Parmi ces conversations confidentielles, Anthony Pratt a déclaré avoir pu entendre parler des sous-marins nucléaires américains. Il fait également état d’un appel particulier au président irakien en 2019. “Le président de l’Irak m’a appelé et a dit : 'Vous venez de détruire ma ville. … Je lui ai dit : 'D’accord, que comptez-vous faire à ce sujet ?'”, aurait alors raconté Donald Trump. L’appel de Trump à Volodymyr Zelensky en septembre 2019 n’a pas non plus échappé à ces révélations. Dans cet appel, l’ancien président fait pression sur Zelensky pour obtenir son aide aux élections de 2020, lui demandant de lancer des enquêtes de corruption non fondées sur Joe Biden. “Ce n’était rien comparé à ce que je fais habituellement”, aurait alors déclaré Donald Trump à Anthony Pratt, ajoutant que ce n’était rien “comparé à ce dont nous parlons habituellement.”

Le milliardaire a également critiqué l’éthique de l’ancien président, l’accusant d’une mauvaise gestion de documents de sécurité nationale dans une précédente interview à CNN. Dans celle-ci, il mentionnait les dizaines de documents gardés à Mar-a-Lago. Dans ses déclarations au New York Times, Donald Trump ne prend pas la peine de nier les conversations décrites par Anthony Pratt. Ce dernier a également déclaré que l’ancien président disait constamment “des choses scandaleuses” et a comparé ses pratiques à celles de la mafia : “Il sait exactement quoi dire – et quoi ne pas dire – pour éviter la prison. Mais il s’en rapproche tellement que tout le monde a l’impression qu’il enfreint la loi”, a-t-il conclu.

Ces nouvelles révélations pourraient permettre aux procureurs de prouver que Donald Trump avait pour habitude de partager des informations gouvernementales confidentielles avec des personnes non autorisées, telles que des hommes d’affaires ou des donateurs politiques.