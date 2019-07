Depuis une grosse semaine, Ricardo Rossello, gouverneur de Porto Rico depuis janvier 2017, a du mal à trouver le sommeil. Et pour cause. Sa résidence, la Fortaleza, située dans le nord de la capitale San Juan, en bord de mer, est assiégée par des milliers de manifestants réclamant son départ. Dans ce pays d’un peu plus de trois millions d’habitants, les organisateurs des manifestations espéraient rassembler des dizaines de milliers de personnes pour réclamer la démission du gouverneur, touché par un scandale sur des propos injurieux tenus en privé.