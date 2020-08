Sur Instagram, Alexandria Ocasio-Cortez a vivement pointé du doigt le Père Damien ou plutôt la statue à son effigie. La députée démocrate a ainsi expliqué ne pas comprendre pourquoi les hommes blancs sont placés sur un piédestal aux Etats-Unis alors que peu de femmes y sont mises à l'honneur.

C'est le constat qu'elle a tiré en faisant l'inventaire des 100 statues de la National Statuary Hall Collection, toutes situées sous le Capitole des Etats-Unis. Ces œuvres représentent les deux plus honorables citoyens de chacun des cinquante Etats du pays.

Parmi celles-ci, figure une statue du Père Damien, prête catholique belge qui a été missionné pour venir en aide aux lépreux sur l'île de Molokai à Hawaï. “Voilà à quoi ressemble la culture du patriarcat et du suprémacisme blanc. Il n’est ni radical ni fou de comprendre à quel point cette culture a eu une influence sur notre histoire et en a d’ailleurs encore aujourd’hui”, clame-t-elle en se demandant pourquoi Liliʻuokalani, l’unique et dernière reine du Royaume d’Hawaï, n'a pas sa statue à la place de celle du Père Damien.

AOC, comme on la surnomme, a été très critiquée sur les réseaux sociaux pour cette intervention. Pour rappel, le Père Damien a été choisi en 2005 comme le "plus grand Belge de tous les temps" par les néerlandophones du pays tandis que les francophones le classaient en troisième position.