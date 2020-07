Avec, au total, plus de 3 millions de cas et quelque 135 000 morts, l’Amérique s’enfonce dans la crise. Elle subit les conséquences d’une politique de prévention qui a considérablement varié selon les États : alors que certains ont opté pour un confinement rigoureux, d’autres l’ont appliqué plus mollement ou l’ont levé prématurément, au nom d’une rapide relance économique encouragée par la Maison-Blanche.