L'immunologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, a affirmé mardi ne plus s'être entretenu avec le président des USA Donald Trump depuis deux semaines, en dépit de pic d'épidémie de Covid-19 dans certains Etats américains.

M. Fauci a indiqué qu'il s'était entretenu avec M. Trump il y a environ deux semaines au sujet des "efforts de développement d'un vaccin", lors d'une interview accordée à la radio publique new-yorkaise WAMU.

Les USA déplorent de loin le plus de cas de coronavirus et de décès, et de nombreux Etats recensent désormais une augmentation de cas alors que l'économie commence à reprendre et que la population se déconfine après des mois de mesures pour lutter contre la propagation du virus.

M. Fauci a admis qu'une seconde vague n'était pas "inévitable" mais que les Etats devaient être à même de tracer et surveiller les contacts des personnes infectées - ce dont de nombreux Etats sont incapables - pour éviter une reprise de la pandémie.

L'inquiétude aussi porte sur les rassemblements massifs lors des manifestations contre les brutalités policières et le racisme, qui pourraient aussi être des foyers d'infections.

"Les manifestations en elles-mêmes, il faut le réaliser, vous exposent au risque ainsi que les autres", a soutenu M. Fauci, exhortant les manifestants à porter des masques.

Au plus fort de la pandémie, MM Trump et Fauci apparaissaient ensemble lors de briefings quotidiens sur l'évolution de la crise sanitaire en mars et avril.