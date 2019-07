Le président américain Donald Trump s'en est une nouvelle fois pris avec virulence lundi à des élues démocrates de la "gauche radicale", estimant qu'elles devraient demander pardon à leur pays. Les tweets du locataire de la Maison Blanche, qui a appelé ce week-end certaines parlementaires démocrates à "retourner" d'où elles venaient, ont suscité un tollé dans le camp démocrate qui a dénoncé dimanche les propos "racistes" et "xénophobes".

"Quand les élues de la gauche radicale demanderont-elles pardon à notre pays, au peuple d'Israël, et même au Président pour (...) les choses terribles qu'elles ont dites", a tweeté le président américain lundi matin. "Tant de gens sont en colère contre elles et leurs propos horribles et répugnants", a-t-il ajouté.

S'il ne cite aucun nom, Donald Trump faisait vraisemblablement référence à de jeunes élues du Congrès comme Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley du Massachusetts ou encore Rashida Tlaib du Michigan.

Si les élus républicains sont jusqu'ici restés silencieux, la Première ministre britannique Theresa May a jugé lundi "totalement inacceptables" les propos du président des Etats-Unis.