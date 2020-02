Une victoire retentissante de l’ancien vice-président dans la primaire démocrate de Caroline du Sud, samedi, pourrait le relancer durablement dans la course à l’investiture.

Après avoir entamé sa campagne présidentielle en candidat naturel du Parti démocrate et longtemps caracolé tout en haut des sondages, puis avoir si lourdement déçu dans la première phase des primaires, dans l’Iowa, le New Hampshire et même le Nevada, qu’on croyait ses chances réduites à néant, Joe Biden pourrait spectaculairement rebondir, samedi, à l’occasion de la primaire démocrate en Caroline du Sud. Un sondage de l’Université Monmouth le créditait jeudi d’un avantage de 20 points sur Bernie Sanders, avec 36 % des intentions de vote pour l’ancien vice-président contre 16 % pour le sénateur du Vermont.