Cela pourrait s’intituler, en parodiant un vieil album de Lucky Luke, "Huées sur l’Oklahoma". Pour relancer sa campagne présidentielle, après la parenthèse du confinement, l’équipe de Donald Trump avait cru dénicher l’endroit idéal pour un grand meeting électoral comme le locataire de la Maison-Blanche les affectionne : Tulsa, la deuxième ville de l’Oklahoma. Non seulement on ne pouvait rêver État plus dévoué à la cause (Trump y avait battu Hillary Clinton avec 36 % d’écart en 2016), mais il avait été aussi relativement épargné par l’épidémie et se préparait à un retour rapide à la normale.

Las ! Tout est allé de travers.