"Archaïque", "confus", "antidémocratique", "compliqué"… Déjà avant le fiasco technique de lundi, qui a retardé l’annonce des résultats des caucus démocrates de l’Iowa, ce système inédit de choix des candidats à la Maison-Blanche était loin de faire l’unanimité aux États-Unis. Alors que la frustration montait du côté des Démocrates, qui voyaient les millions de dollars et les centaines d’heures de travail investis dans leur campagne de l’Iowa partir en fumée, il n’en fallait pas plus pour relancer le débat non seulement sur le caucus lui-même, mais aussi sur la première place et le poids considérable qu’il confère à l’État de l’Iowa dans les primaires, depuis les années 1970.