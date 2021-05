C’est à nouveau la guerre entre les péronistes, au gouvernement, et le puissant secteur agro-industriel qui fournit l’essentiel des devises de l’Argentine. Et plus particulièrement les producteurs de viande bovine.

Mardi, le président péroniste Alberto Fernandez a, en effet, annoncé des mesures pour combattre la hausse du prix de la viande de bœuf "sans justification", selon lui, puisque la consommation de celle-ci par les Argentins - qui demeurent les champions du monde en la matière - ne cesse de baisser : elle est ainsi passée de 69,3 kg/an/habitant en 2009 à 49,2 kg/an/hab aujourd’hui.