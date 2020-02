La compagnie gazière et pétrolière X-Site Energy Services y réfléchira à présent à deux fois avant de concevoir ses logos...

En effet, un autocollant de la compagnie a provoqué un véritable tollé ce 27 février lors de sa diffusion. Sur le cliché, on peut apercevoir une jeune fille nue de dos, tenue par les nattes par un individu anonyme. En dessous de l'image à la position on ne peut plus explicite, le prénom "Greta".

S'il n'est certes pas précisé qu'il s'agit de Greta Thunberg, la référence à la jeune militante suédoise pour le climat ne fait guère de doute.

Comme le rapportent nos confrères du Huffington Post, l'image a été partagée sur les réseaux sociaux par Michelle Narang, une habitante d'Alberta, qui confie l'avoir reçue d'un employé de la compagnie gazière incriminée. Sur Facebook, Michelle Narang a fait part de son indignation: "Je suis absolument dégoûtée que X-Site Energy Services ait pensé que les hommes et les femmes qui travaillent dur dans l'industrie de l'énergie allaient cautionner cette représentation d'une enfant clairement en train d'être violée. J'ai téléphoné au directeur, Doug... Il est au courant et soutient ce message. Sa réponse a été : 'Ce n'est pas une enfant, elle a 17 ans!"

De nombreux autres internautes ont relayé le scandale, qui a fait réagir jusqu'au monde politique. La ministre de la Culture d’Alberta a ainsi réagi sur Twitter, évoquant une image "absolument déplorable, inacceptable et dégradante". Et Leela Sharon Aheer d'ajouter: "Cela n’est pas représentatif de notre province. Le responsable devrait avoir honte et présenter ses excuses immédiatement.”

Le Huffington Post canadien qui a mené son enquête explique que l'autocollant en question a été conçu comme du matériel promotionnel à coller sur les casques et n'aurait pas été distribué officiellement par la compagnie. Doug Sparrow, le directeur dans la tourmente, a pour sa part réagi dans divers médias, assurant que sa société n'était pas impliquée dans le choix du visuel: “Cela ne vient pas de X-Site, ni d’aucun de nos employés. Quelqu’un a fait ça. C’est tout ce que je sais.”

Mais l'homme n'a pas non plus forcément condamné ce cliché apparu dans une région qui fournit trois quarts du pétrole brut canadien.