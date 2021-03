En librairie : "Voyage au pays de Jair Bolsonaro" Amérique Marie-France Cros

© D.R.

On y trouve ainsi un exposé sur le gigantesque scandale "Lava Jato", avec son chapitre Odebrecht, qui révéla une immense emprise de la corruption au Brésil (quatre ex-Présidents condamnés, une flopée de sénateurs et députés impliqués) et qui a étendu ses tentacules dans une dizaine d’autres pays en Amérique latine, Europe et Afrique.