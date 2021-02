Froid et neige continuaient de semer la pagaille dans le sud et le centre des Etats-Unis, avec des coupures d'électricité massives et un bilan humain conséquent, tandis qu'une tempête frappait le nord-est du pays.

La perturbation qui avait causé des chutes de neige massives dans le sud a commencé à se déplacer vers la côte est, où des flocons étaient attendus jeudi de Caroline du Nord jusqu'en Nouvelle-Angleterre (nord-est).

A New York, une nouvelle couche blanche venait progressivement se rajouter aux restes de la tempête qui avait déjà déposé plus de 40 centimètres de neige début février. Jusqu'à 20 cm pourraient tomber d'ici vendredi sur la métropole.

Selon le service de météorologie nationale (NWS), une accumulation de glace en Caroline et Virginie (est) était de nature à provoquer de "nombreuses" coupures de courant et des chutes d'arbres dans les heures à venir.

Au Texas (sud), plus de 500.000 foyers étaient encore privés d'électricité, selon le site Poweroutages.com, et plus de 300.000 en Louisiane et dans le Mississippi.

La Libre vous propose une sélection d'images pour comprendre la situation aux Etats-Unis.

Austin, Texas

Des véhicules circulent alors que les pannes de courant continuent d'assombrir l'est de la ville d'Austin, au Texas.

© AP



Richardson, Texas

Le père John Szatkowski (à gauche) et le diacre Bob Bonomi (à droite) balayent l'eau de leur église à Richardson, au Texas.

© AP

Waco, Texas

Charles Andrews, 57 ans, rentre chez lui à pied dans son quartier de Waco, car les conditions climatiques hivernales de ces derniers jours ont entraîné des fermetures de routes et des coupures de courant dans tout l'État.

© AFP

Houston, Texas

Karla Perez et Esperanza Gonzalez se réchauffent devant un barbecue pendant la panne de courant.

© AFP

Houston, Texas

Les gens font la queue pour remplir leurs bonbonnes de gaz vides le mardi 16 février 2021 à Houston. Les températures sont restées sous zéro degré, et de nombreux habitants étaient sans électricité.



© AP

Les rayons des congélateurs sont fermés dans ce supermarché.

© AFP

Pearland, Texas

Des clients attendent à l'extérieur d'un magasin de fournitures à Pearland. Le magasin ne laisse entrer qu'une seule personne à la fois, car il n'a pas d'électricité.

© AFP

Odessa, Texas

Un homme cherchant à s'abriter du froid embrasse son chien dans un abri chauffé à Odessa.

© AP

New York

Un homme utilise une souffleuse à neige à New York. La ville est aussi touchée par ce temps hivernal historique qui frappe une grande partie du sud et du centre des États-Unis

© AFP

New York

La ville de New York est sous la neige. Ses habitants se préparent à de nouvelles chutes dans les jours à venir.