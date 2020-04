Le sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé mercredi à son équipe qu'il abandonnait la course à la Maison Blanche, selon un communiqué, mettant fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une séries de lourdes défaites face au favori Joe Biden.

"Le sénateur Bernie Sanders a annoncé mercredi lors d'un appel avec toute son équipe qu'il suspendait sa campagne pour devenir président", a écrit son équipe de campagne dans un communiqué. "La campagne se termine, la lutte continue", ajoute le communiqué.

Bernie Sanders, 78 ans, doit prononcer à 11h45 (17H45 heure belge) un discours retransmis en direct sur internet. L'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, est désormais le seul candidat démocrate en lice pour affronter Donald Trump le 3 novembre. Mais il doit encore être désigné officiellement candidat par le parti lors d'une convention, qui a été reporté au mois d'août à cause de la pandémie de coronavirus.

En direct de Burlington dans le Vermont, Bernie Sanders a commencé par remercier ses partisans, et toutes les personnes qui se sont investies de près ou de loin dans sa campagne. Le sénateur a fait part de sa "difficle et douloureuse décision" de stopper sa campagne pour l'investiture démocrate. Faisant campagne nettement à gauche, l'ex-candidat a appelé la population a continuer de se battre pour la "justice économique, et sociale" qu'il défend.

Sanders a ensuite félicité Joe Biden pour sa future nomination à la tête du parti démocrate pour les présidentilles. Il a appelé ses partisans à se ralier et à "rester unis" derrière son ex-rival, afin "de battre Donald Trump" lors de l'élection de novembre.