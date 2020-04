Bernie Sanders, Barrack Obama... Que faut-il voir derrière les ralliements autour de Joe Biden? © AP AmériqueAnalyse Philippe Paquet

Il peut sembler naturel que, cinq jours après avoir annoncé son retrait de la course à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle américaine de novembre prochain, Bernie Sanders ait déclaré lundi apporter son soutien à Joe Biden, son ex-rival devenu désormais le candidat présumé du parti. Cela l’est un peu moins quand on se rappelle la lutte à couteaux tirés entre ce même Bernie Sanders et son adversaire en 2016, Hillary Clinton.