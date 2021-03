Google et Facebook font face à plusieurs poursuites pour abus de position dominante, lancées sous l'administration Trump par des autorités fédérales et des coalitions d'Etats américains. Diverses enquêtes sont en cours, y compris sur les pratiques de leurs voisins Apple et Amazon.

La pression ne devrait pas retomber si la nomination de Mme Khan est approuvée par le Sénat.

Cette professeure de droit à l'université de Columbia, à New York, a récemment fait partie d'une équipe de chercheurs chargés de produire un rapport pour la sous-commission antitrust de la Chambre des représentants.

Dans un volumineux dossier sorti en octobre dernier, les spécialistes accusent les Gafa (Google, Amazon, Facebook et Apple) de monopoles et d'abus de position dominante dans leurs secteurs respectifs.

Mme Khan, 32 ans, a également été conseillère juridique de Rohit Chopra, un commissaire de la FTC que M. Biden a nommé pour diriger l'agence de protection des consommateurs dans le secteur financier (CFPB).

L'universitaire s'était fait connaître dans le monde académique en 2017, alors qu'elle était encore étudiante, en publiant un article intitulé "Le paradoxe antitrust d'Amazon" dans la revue de droit de l'université de Yale.

Elle y estimait que l'arsenal législatif américain était insuffisant pour lutter contre les pratiques monopolistiques de groupes comme le géant du commerce en ligne.

La FTC est composée de cinq membres, avec un maximum de trois membres issus du même parti politique.

Début mars, Tim Wu, également professeur à Columbia et défenseur de lois anti-concentration beaucoup plus strictes pour encadrer le pouvoir des Gafa, a annoncé rejoindre le prestigieux Conseil économique national (NEC) de la Maison Blanche.

En choisissant de tels profils, le gouvernement de Joe Biden envoie un message de fermeté aux piliers technologiques américains.

Sous Barack Obama - dont Joe Biden a été le vice-président - la Silicon Valley était globalement alignée avec Washington. Mais les liens ont été distendus, voire rompus avec une bonne partie des démocrates, inquiets du pouvoir de ces entreprises sur les données personnelles, l'opinion publique ou les grands marchés économiques.