L’administration Biden bouclera ses cent premiers jours à la Maison-Blanche en fin de semaine. Le président américain pense pouvoir restaurer "l’hégémonie absolue de l’Amérique" mais celle-ci "n’en a plus les moyens", estime le sociologue et politologue Rudolf el Kareh, spécialiste des affaires du Moyen-Orient et conseiller auprès du Parlement européen.