Brésil: les incendies au plus haut déjà en juin, avant la saison sèche

afp

Les incendies en Amazonie brésilienne ont connu le mois de juin le plus dévastateur depuis 2007, ce qui laisse présager une nouvelle saison sèche dramatique pour la plus grande forêt tropicale de la planète, selon des données officielles rendues publiques jeudi. Les satellites de l'Institut national de la recherche spatiale (INPE) ont détecté 2.308 foyers d'incendie, soit 2,3 % de plus qu'en juin l'année dernière (2.248).