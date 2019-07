On sait que le président américain est désormais officiellement en campagne pour sa réélection, et on n’ignore pas qu’il compte triompher de nouveau en mobilisant sa base faite principalement d’une population blanche peu instruite. On n’en est pas moins surpris - quand bien même on connaît les excès de langage auxquels Donald Trump peut volontiers se livrer - par la teneur et le ton d’une avalanche de tweets dirigés, dimanche et lundi, contre quatre élues démocrates qui ont visiblement le double défaut, à ses yeux, d’être de couleur et de gauche.